Nikoli ne bo pozabil pogovora s Petrom Polesom

Vaša zgodba in presenečenje v oddaji Dan najlepših sanj sta bila deležna izjemno lepega odziva gledalcev. Ste bili sami presenečeni nad tem?

Zelo sva bila presenečena nad pozitivnimi odzivi in hkrati vesela, da so ljudje videli in spoznali Marka takšnega, kot je.

Vaš sin Marko je čudovit fant. Kot mama verjetno kar kipite od ponosa, kajne?

Marko je res srčen in iskren fant. Zelo, zelo sem ponosna nanj. Ima jasne cilje, kaj si želi početi v življenju.