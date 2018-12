Občutkov sramu ne bo več, odslej s ponosom na tekme

Tatjana: Ja, seveda, Skoraj padla sem že ob prihodu s tribune, potem pa še drugič ob natikanju škornjev. Izgubila sem tudi nekatere besede ... so zaradi treme ušle iz spomina (smeh). Urška: Za tremo ne vem, šok pa je trajal vse do odhoda iz studia.

Tatjana: Nisem verjela. Še sedaj težko verjamem (smeh). Urška: Mislim, da precej zmedene, presenečene. Rok, predsednik PGD Jošt in naš mentor, bi bil verjetno zadovoljen, če bi bile na vseh vajah tako ‘brez besed’. Oddajo kar redno gledamo in si ne bi nikoli mislila, da bom kdaj sedela v studiu kot tarča.

Nove gasilske obleke čepice, čevlji in čelade so nekaterim izmed vas privabile solze v oči. Koliko vam pomeni to darilo, oziroma takšna pozornost?

Tatjana: Za nas bo veliko lažje, saj ne bomo oblečeni le nekateri, in lahko bomo nakupili tudi nekaj druge prepotrebne opreme. Ob prihodu na tekmo ne bo več občutka sramu. Sicer smo se vedno bodrili, da smo na začetku, da smo zato toliko bolj ekipa, pa vendarle ... Iti na tekmo ponosen in oblečen bo čudovito.

Urška: Darilo je za nas in seveda tudi za naše društvo več kot dobrodošlo, obleke bi si počasi že nakupile, čevljev in čelad pa definitivno ne. Vsega smo zelo vesele in nam bo dalo še dodatni zagon in energijo za nadaljnje delo in trening.

Vam je krojač morda že ukrojil obleke in ste jih že preizkusile v praksi?

Tatjana: Prvič v življenju sem bila pri krojaču. Resnično poseben občutek. In ja, prva mera je 90 (smeh).

Urška: Mera oddana, obleko še čaka.

Je morda še kakšna zanimivost, povezana s samim presenečenjem v oddaji, za katero so bili gledalci prikrajšani?

Tatjana: Sedaj je koledar že izšel. Sredstva z Adrifunda, ki je bil uspešen, smo namenili za nakup oblačil za še dve dekleti, novo uniformo prejme tudi naš predsednik, ki ima že od 16. leta isto, pa je vmes zrasel, in še trije člani. Kupili smo tudi nove sesalne cevi, kar bo olajšalo treninge. Stare so bile zelo težke, občutek pri rokovanju z njimi pa drugačen, kot pri tistih na tekmah. Preostali denar, tudi od prodaje koledarja, pa bomo namenili za širjenje doma PGD Jošt, ki ni ravno dom, ampak 2 garaži. Med leti 2020 in 2022 naj bi prejeli novo vozilo, ki pa ne bo šlo v garažo.

Urška: Ne, mislim da ne. Bi nas pa morali videti na vajah, ko s cevmi letamo čez cesto.