Odmevna združitev, zasluge gredo tudi ministrstvu in veleposlaništvu

Vesna Ban, urednica oddaje Dan najlepših sanj, je v oddaji Svet na Kanalu A razkrila ozadje zahtevnega združevanja 12-letnega Miguela Angela z njegovo družino. Pomembno vlogo v zgodbi s srečnim koncem sta odigrala tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Veleposlaništvo Republike Slovenije v Braziliji.

Ekipa oddaje Dan najlepših sanj je poskrbela za odmeven zaključek letošnje sezone. Po dolgotrajnem in zahtevnem dogovarjanju z vsemi vpletenimi ter urejanju številnih papirjev jim je uspelo združiti družino iz Bilj pri Novi Gorici z 12-letnim Miguelom Angelom, ki je živel pri starih starših v Dominikanski republiki. Njegova mama Yaniris Nemec si je za njegov prihod v Slovenijo prizadevala devet let in skoraj obupala. Kot je povedala njena tašča Ida, je bila oddaja Dan najlepših sanj njihovo zadnje upanje. Da bi jim uspelo osrečiti celotno družino, se je urednica oddaje Dan najlepših sanj Vesna Ban osebno odpravila v Brazilijo. Tam sta s snemalcem Matevžem osebno sprejela 12-letnega Miguela Angela in na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Braziliji uredila vse potrebne papirje, da je lahko prišel v Slovenijo.

Urednica oddaje Dan najlepših sanj, Vesna Ban med gostovanjem v oddaji Svet na Kanalu A FOTO: Kanal A

A delo se je pričelo že mesec dni in pol pred tem, saj je bilo treba urediti ogromno dokumentov, da so Miguela Angela iz Dominikanske republike sploh lahko pripeljali v Brazilijo. Vesna Ban je vsak večer, zaradi časovnega zamika, dve uri posvetila tej želji. Vesna: "Vsakodnevni pogovori z odvetniki v Dominikanski republiki, z njegovimi starimi starši, ko sem jih prepričevala, da ga lahko spustijo v varne roke, da bom poskrbela zanj, z biološkim očetom, ki ne živi z njim, da je podpisal vse dokumente, da smo ga sploh spravili do Brazilije."

Yaniris Nemec so ob prihodu njenega sina v studio odpovedale noge. FOTO: Miro Majcen

Vesna Ban je ob tej priložnosti pohvalila delo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Veleposlaništva Republike Slovenije v Braziliji. Vesna: "Izjemno so se izkazali. Povedali so nam, kaj potrebujemo, če sploh želimo upati na papirje. Jaz sem se potem obrnila na odvetnico v Dominikanski republiki, ker so njegov oče in njegovi stari starši dokaj neizobraženi, preprosti ljudje, ki nam je pri tem pomagala … In potem smo usklajevali, kje kaj manjka, kateri žig, kateri papir. Res so nam šli na roko. Tudi brazilski ambasadi v Dominikanski republiki so poslali obvestilo, da otrok res prihaja tja zaradi vize, in naj mu odobrijo vizo že za Brazilijo. Mislim, da je to en primer, ki kaže, da če se stopi skupaj, je vse mogoče.”

Ekipa oddaje Preverjeno je bila na obisku pri Nemčevih v Biljah pri Novi Gorici. Ne spreglejte nocoj ob 22. uri na POP TV. FOTO: Miro Majcen

Prizadevanja ekipe, še posebej urednice Vesne, so bila poplačana ob pogledu na srečo vseh družinskih članov, ki je za Miguel Angeovo mamo Yaniris nastopila šele po prvotnem šoku. Vesna Ban: "Po oddaji mi je sicer rekla, da je imela občutek, da je paralizirana, tako je bila v šoku, da so ji noge odpovedale. Zato ni mogla vstati."Prizori so segli do srca tudi ekipi, še posebej Vesni: "Konec koncev se tudi še meni ni nikoli zgodilo, da bi pri ustvarjanju te oddaje teden dni preživela z nekom, v tem primeru je bil to otrok, tako da sem bila mama, varuška, animatorka, vse skupaj.” Ločitev zato ni bila lahka, a Miguel Angel je zdaj tam, kamor pripada.

Vesna Ban med poslavljanjem od Miguela Angela FOTO: Miro Majcen