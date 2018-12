Ovir ni več, zdaj gre samo še naravnost do cilja

Albina Karmuzelj, predsednica Zveze prijateljev mladine Šentjur, si je dolgo prizadevala za nakup nove violine zate, njena prizadevanja sta na koncu podprla ekipa oddaje Dan najlepših sanj in pokrovitelj Zelene doline. Kaj oziroma koliko ti to pomeni?

Drži. Zdaj tudi ni več izgovorov, zakaj ne bi kaj prav zvenelo. Tako da je motivacijski dejavnik tudi to, da točno vem, kje je moja napaka oziroma da to ni napaka violine.

Kakšni pa so bili odzivi tvojih najdražjih in sošolcev na presenečenje v oddaji?

Joj, ogromni. Prvih nekaj dni po oddaji so se ljudje na ulici obračali za menoj in spraševali, ali je violina, ki jo imam na hrbtu, že nova. Občutek sem imela, kot da sem slavna. Kar je bilo po eni strani lepo, ampak malo ‘moteče’, saj tega nisem bila navajena. Vsi so veseli zame, in to me veseli.

S katero mislijo bi končala začetek zgodbe o uresničitvi svoje življenjske želje, da bi postala članica filharmoničnega orkestra?

Da grem zdaj še samo naravnost do cilja. Vse večje ovire mi je uspelo odstraniti, zdaj pa samo še trdo delo naprej.

