Peter Poles v turških nadaljevankah?

Upokojena učiteljica Maja je nadvse bistrumna in zabavna gospa, ki je s svojo prisotnostjo v studiu Dan najlepših sanj razveselila gledalce in celotno ekipo. Razkrivamo delček dogajanja na snemanju, ki ga gledalci pred televizijskimi zasloni niste imeli priložnosti videti.

Maja Gregorič ne bo nikoli pozabila, kaj je doživela v studiu Dan najlepših sanj. Maja: "To je bilo takšno presenečenje." Njeni najbližji so namreč dobro prikrivali, kaj se plete za njenim hrbtom, da sploh ni vedela, kam gre z varovanci Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec. Bila je prepričana, da se bo udeležila kakšne okrogle mize na temo projekta Ključna oseba. Slednjega je razvila vodja enote Marjana Kamnik in zanj prejela nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Nato pa se je Maja znašla v studiu Dan najlepših sanj. Tudi ko je k njeni skupini pristopil Peter Poles, je bila še vedno prepričana, da bo morala povedati kaj o vlogi ključnih oseb v njihovem domu. Maja: "Kaj drugega se pa meni sanjalo ni." Zato so jo njeni nekdanji učenci uspeli resnično presenetiti s svojim ganljivim posvetilom in ponudbo, da jo bodo vozili na tečaje njej tako ljube francoščine. Maja: "Za mene je bilo ne toliko to, da so mi plačali tečaj, tisto bi že zmogla, ampak jaz teoretično niti praktično nisem mogla priti do avtomobila. Nisem mogla." Njeni nekdanji učenci so ji tako na najlepši možen način povrnili ljubezen, ki jim jo je izkazovala kot učiteljica, in seveda svojo besedo tudi držijo. Maja: "Cela zadeva poteka tako kot je bilo rečeno. Zlati, zlati ljubčki, srčki so." V zahvalo bo vse povabila na kavico in tortico.

Maja: "Zlati, zlati ljubčki, srčki so." FOTO: Miro Majcen

Po predvajanju oddaje je Maja prejela nešteto klicev in sporočil, tudi ostalih nekdanjih učencev, ki so si oddajo ogledali doma. Maja: "Vesela sem in počaščena, da so me ohranili v tako lepem spominu, in tudi jaz jih imam resnično rada. Pošiljam jim en velik objem." Zvesti gledalci pa se verjetno spomnite tudi, kako suverena je bila Maja v studiu. Zaupala pa nam je nekaj, česar gledalci niste videli. Petru Polesu je omenila, da bi bil dober igralec v turških nadaljevankah, ki jih sama zelo rada gleda. Maja: "Kako so se kamermani smejali! Tako konkreten je, stasit, ima obrito glavo, eni imajo obrito, drugi imajo veliko las, ima brado, vse sem mu povedala. Sem mu rekla, da tudi hodi kot turški igralci, tako nekako malo vlečejo noge, pa čevlje je imel tudi moderne, takšne v špico. Tako so se smejali." Res ne potrebujemo veliko domišljije, da bi si predstavljali, kako je Maja s svojimi domislicami zabavala celoten studio.

Maja bi z veseljem spremljala telenovelo, v kateri bi igral Peter. FOTO: Miro Majcen

Tudi sama se je počutila odlično v oddaji, v kateri se odvijajo tako lepe zgodbe, kot je njena. Maja: "Ta koncept oddaje je čudovit, lep je, ljudem naredijo neko veselje. Recimo nekdo, ki je potreben počitka, da se mu omogoči zdravljenje, snidenje s kom, to so čudovite stvari. Ker v tem našem vsakdanu potrebujemo takšne tople stvari za srce. In to je ta oddaja, topla za srce. In Peter Poles je kot rojen za to vlogo. Sicer, ko bo imel fraj, gre lahko igrat v turške nadaljevanke, ampak za to oddajo je pa res dobra oseba, dobro izbrana, in tudi ostali ekipi čestitam." Naklonjenost je vsekakor obojestranska. Lahko ste zraven, ko nekomu spremenimo življenje in mu uresničimo divje sanje.

Dan najlepših sanj