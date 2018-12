Po Marku Vozlju jo je presenetil še njen razumevajoči mož

Bila sem zelo presenečena, ko sem videla, kaj počnejo skupaj. Zelo so uživale, se razvajale in se imele lepo, kot je bilo tudi videti, a ne? O, ja, z veseljem bi se jim pridružila in uživala skupaj z njimi.

Ampak tebe je čakalo še nekaj lepšega. Kako si doživela prihod Marka Vozlja in vse njegove pozornosti, vključno s tortico in šampanjcem?

Prihod Marka Vozlja sem doživela kot šok. Pa saj to ne more biti res, da bo prišel prav zaradi mene! Res sem bila zelo vesela, ko je prišel in zapel pesem Le en centimeter, me objel in zaplesal z menoj, potem sem dobila še zgoščenko in karte za njegov koncert. To ni res, kaj vse sem doživela! Peter me kar ni nehal presenečati in sledilo je še res nepozabno srečanje z Markom Vozljem ob tortici in šampanjcu. Bilo je zelo lepo in nepozabno.

Kaj se je še dogajalo v studiu, ko so kamere že ugasnile?

Ko so se kamere ugasnile, smo se s prijateljcami še fotografirale. Seveda so se vse fotografirale še z Markom in tudi s Petrom. Bilo je zelo veselo in zabavno.