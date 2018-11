Po vzponu na Triglav je doživela še lepše presenečenje

Irena Temlin je bila prepričana, da je namen njenega gostovanja v oddaji Dan najlepših sanj obujanje spominov na nepozaben vzpon na Triglav, a se je motila. Ekipa jo je presenetila že drugič, tokrat s psom vodičem, ki ji bo povsem spremenil življenje.

Zagotovo se spomnite pogumne Irene Temlin, ki je pred trinajstimi leti oslepela, a je s pomočjo ekipe Dan najlepših sanj uresničila veliko željo, da bi se povzpela na Triglav. Videli smo lahko, kako je vzpon potekal in kako zelo srečna je bila ob doseženem cilju, ko se je dotaknila Aljaževega stolpa. Irena se je Petru Polesu še enkrat pridružila v studiu. Obudila je lepe spomine in pohvalila gorska vodnika Luko Stražarja in Mitjo Šorna, brez katerih ji podvig ne bi uspel. Peter Poles ji je nato zaupal, da v studio ni prišla samo zaradi obujanja spominov.

Videli smo lahko, kako se je slepa Irena povzpela na Triglav. Kapo dol! FOTO: Miro Majcen

Spoznali smo Marka Bručana, predsednika Društva centra za terapijo s pomočjo živali in inštruktorja za šolanje psov vodičev in šolanje psov pomočnikov za invalidne osebe ter podpredsednika mednarodne organizacije za reševalne pse IRO. Izvedeli smo, da je Marko že začel s šolanjem leto dni in pol stare bele labradorke Abe, Ireninega vodiča. Marko je med pogovorom s Petrom Polesom opozoril, da psov vodičev ne smemo božati, niti spuščati svojih psov, da bi se z njimi igrali, saj jih to dekoncentrira.

Krasotica Aba bo kmalu Irenina FOTO: Miro Majcen

Kot verjetno vsi že prav dobro veste, je Irena kljub slepoti zelo aktivna. Rada teče in potuje, nastopa tudi v gledaliških predstavah, a na svojih poteh potrebuje spremljevalca. Četudi ji ne manjka poguma, si po mestu ne upa sama. Razmišljala je že o psu vodiču, a se takrat ni odločila za to možnost. Prijatelji pa ji ves čas pripovedujejo, koliko samostojnosti bi ji bilo na ta način omogočeno.

Bila je ljubezen na prvi dotik FOTO: Miro Majcen

Že ko je Peter Poles napovedal prihod Marka Bručana, so modro Ireno preplavila čustva. Marko ji je sporočil, da v celoti izpolnjuje pogoje za pridobitev psa vodiča. Izvedela je tudi, da je že začel šolati psičko Abo, ki se jima je tudi pridružila. Bila je ljubezen na prvi dotik. Mislili bi si, da nič ne more preseči prvega presenečenja za Ireno, a ekipi oddaje Dan najlepših sanj je uspelo tudi to. Irena je bila docela ganjena, naklonjenost pa je bila obojestranska, saj jo je Aba kmalu polizala po čelu. Bili smo priča rojstvu velikega prijateljstva, ki bo Ireni povsem spremenilo življenje.

Začetek lepega prijateljstva FOTO: Miro Majcen