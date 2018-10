Poleg avtomobilov je v svoji delavnici popravljal tudi duše

Ko sta Urška in Emil pred štirimi leti postala par, je nastala osemčlanska družina. Vsak ima namreč po tri otroke iz prejšnjih zvez, ki so postali veliki prijatelji in zaupniki. Še več, Urškini otroci so Emila izjemno lepo sprejeli, postal je njihov vzornik in prijatelj, ki zna pomiriti včasih malce bolj napete odnose. Na pomoč je vedno priskočil tudi nedružinskim članom, kar je lepo opisala Urška, češ da je v svoji avtomehanični delavnici "poleg avtomobilov popravljal tudi duše". Emil: "Včasih je treba prisluhniti in že to je dovolj."