Postaven Challe Salle zasačen s fatalno Oto Roš

Na hodnikih televizije POP TV se vedno kaj dogaja. Na dan snemanja nocojšnje oddaje Dan najlepših sanj sta bila prav tam zasačena priljubljeni raper Challe Salle in voditeljica POP IN Ota Roš. A brez skrbi, njun zmenek ni bil romantične narave, glavi sta staknila, da bi se pripravila na izvedbo enega od presenečenj v oddaji. Challe Salle vam bo podrobnosti razložil kar v videovsebini, vi pa držite pesti, da njun trud ne bo zaman in da bo presenečenje uspelo. Glede na dozdajšnjo uspešnost ekipe pri izpolnjevanju želja so vse skrbi zagotovo odveč.