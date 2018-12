Dober namen, prostovoljne gasilke bodo reševale življenja v novih oblekah

Težava prostovoljnih gasilk iz društva Jošt je bila v tem, da so imele pomanjkljivo opremo, zaradi česar niso mogle normalno trenirati in se udeleževati tekmovanj. Ker so majhno društvo, niso imele dovolj sredstev za nakup skoraj celotne opreme, ki so jo nujno potrebovale. A požrtvovalna dekleta niso sedelea križem rok in so pokazala dobršno mero iznajdljivosti, ko so začela z zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Tega so se denimo lotile s pomočjo kozla Hektorja. Ko so ugotovile, da bo zbiranje trajalo predolgo, so se fotografirale za koledar, a še preden je njihova akcija obrodila sadove, so se znašle v studiu Dan najlepših sanj .

Peter Poles je prostovoljne gasilke postavil pred izziv, v eni minuti so se morale obleči v celotno gasilsko obleko, obuti škornje in svoje čevlje odložiti na polico. Izziv so opravile uspešno, in ker obljuba dela dolg, so za nagrado dobile čisto nove gasilske delovne obleke, čepice in čevlje, ob čemer se je orosilo marsikatero oko.

To pa ni bilo edino presenečenje zanje, pokrovitelj Zavarovalnica Generali jim je podaril še 10 čisto novih gasilskih čelad, ki so jih v studio prinesli njihovi moški kolegi iz društva. Odslej bodo lahko pogumne prostovoljke mirno trenirale, se udeleževale tekmovanj in pomagale reševati življenja.