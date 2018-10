Pretresen po presenečenju v oddaji

Miha Rednak že pleše na novem profesionalnem plesnem vozičku, s katerim ga je razveselila ekipa oddaje Dan najlepših sanj. Na prvem treningu se je počutil, kot da je na vrtiljaku, s soplesalko Bredo pa sta dobila še večji zagon za nove plesne izzive.

Miha Rednak je kljub tremi, ki jo je imel v studiu, hvaležen soplesalki in prijateljici Bredi Košir, da je pisala ekipi oddaje Dan najlepših sanj. Miha je namreč od rojstva priklenjen na voziček, a njegova volja do življenja zaradi tega ni nič manjša. Pred tremi leti je začel plesati in dokazal svoj plesni talent, toda njegov stari voziček ga je omejeval na poti do še večjih plesnih uspehov. Ovira, ki so jo ustvarjalci oddaje z veseljem odstranili, s tem pa ga nadvse pozitivno presenetili. Miha: "Nisem si predstavljal, da me bo doletelo kaj takega."

Miho je presenečenje pretreslo. V pozitivnem smislu. FOTO: Miro Majcen

Skupaj z njim so se veselili tudi njegovi prijatelji in družina, pa čeprav so vsi vedeli, kaj ga čaka. In ker 29. novembra praznuje rojstni dan, bi lahko rekli, da je dobil najlepše možno rojstnodnevno darilo. Voziček je že prejel in preizkusil tudi na plesnem parketu. Miha: "Res sem zelo vesel za vse, voziček je super. Želel sem, da bi dosegel hitrejše obrate, ker sem se na starem moral zelo potruditi, pa še ni bilo dovolj. Z novim vozičkom pa sem zelo zadovoljen, ker se obrne točno tako kot hočem, in je hiter. Čeprav se mu moram še malo posvetiti. Bolje bo, ko se bova spoprijateljila."

Miha na dan prevzema FOTO: osebni arhiv

Miha sedaj z večjim veseljem hodi na treninge, z Bredo pa sta dobila še večji zagon in se intenzivno pripravljata na tekmovanje, ki bo prihodnji teden na Malti. Miha pravi, da so njegovi cilji visoki, mi pa dodajamo, da so s pozitivno energijo, voljo in strastjo, ki ju nosi v sebi, zagotovo tudi dosegljivi.

Navdušenje nad vozičkom FOTO: osebni arhiv

