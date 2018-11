Priprave na prihod Abe, po trinajstih letih je šla sama v mesto

Irena Temlin si niti v sanjah ni predstavljala, da bo še enkrat tarča v oddaji Dan najlepših sanj. Ko je izvedela, da v studio ni prišla samo obujat spomine na nepozaben vzpon na Triglav, ki ji je uspel slepoti navkljub, je bila osupla. V tistem trenutku ni premišljevala o tem, da bo po Triglavu morda osvojila še en vrh. To tudi ni bilo presenečenje, ki ji ga je tokrat pripravila ekipa, izvedela pa je, da bo v njeno življenje prišla psičkaAba.

Irena je potrdila, da je šlo za ljubezen na prvi dotik. Ko se je med pogovorom z nami spomnila, kako jo je štirinožna lepotica polizala po obrazu, ji je šlo kar na jok, jokala pa je tudi med spremljanjem oddaje. Irena: "Sem komaj čakala, da bo po televiziji, pa še ponovitev sem gledala. Joj, sem ves čas jokala. Res komaj, komaj čakam Abo, bom kar težko zdržala do junija, julija, ko jo bom dobila. Ampak je treba počakati." Šolanje psa vodiča namreč traja eno leto, v tem času pa se bosta morali učiti obe, Aba in Irena.

Irenino življenje se je zaradi Abe že začelo spreminjati. Mora se namreč naučiti in navaditi na poti, po katerih bosta prihodnje leto hodili skupaj. Irena: "Zdaj se res pridno učim in treniram. Se lahko pohvalim, da sem danes prvič šla sama v mesto in domov. V mestu me je čakal moj inštruktor, ki me zdaj uči orientacije. Sama sem šla na avtobus in z avtobusom domov. Moram reči, da me je stiskalo, ampak sem se krasno počutila, ko sem spet stopila v stanovanje. Sem si rekla: "Evo! To je to." Po 13-ih letih in pol sem šla sama v mesto."