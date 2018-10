Prvič v življenju so si padli v objem, za očeta je bilo prepozno

V 60. oddaji Dan najlepših sanj se je izpolnila srčna želja Cvetke Omerzu iz Dečnega sela blizu Brežic. Da bi izvedela, kdo je njen pravi oče, se je ekipa prvič doslej zatekla k DNK analizi. Žal so bili leto dni prepozni, a kljub temu smo bili priča ganljivemu snidenju.

Ekipa oddaje Dan najlepših sanj še nikoli prej ni opravila DNK analize, a za uresničitev želje Cvetke Omerzu so potrebovali trden dokaz, prizadevali so si kar pol leta. Cvetka je bila rojena leta 1956, njena starša sta se na željo njene mame razšla že ob njenem rojstvu. Svojega domnevnega očeta, ki je sicer vpisan v njen rojstni list, je videla samo enkrat. Vsa ta leta se je spraševala, ali je to res njen biološki oče.

Odvzem DNK FOTO: POP TV

Peter Poles je kar sam odvzel vzorec njenega DNK-ja. Cvetka se je seveda strinjala, saj si je resnično želela dobiti potrditev, da je njen oče Miloslav Stojanovič, ki je bil rojen v Čupriji v Srbiji. Bil je oficir v službi v Cerkljah, kjer je spoznal njeno mamo in na svet je prijokala ona. A tudi mama ni skrbela zanjo, Cvetka je živela s svojimi starimi starši. Cvetka: "Oba sta me zapustila." Enkrat je očetu pisala pismo, a ni dobila nobenega odgovora in ni več poizkušala. Leta 1975 jo je njen domnevni oče obiskal, bil je zelo čustven in ji je pokazal fotografije svoje hčerke in sina. A Cvetka je bila jezna nanj in si ni zapisala njegovega kontakta ali naslova, kar pa sedaj obžaluje.

Cvetka je lahko videla, kako je ekipa oddaje Dan najlepših sanj našla njenega polbrata in polsestro. FOTO: Miro Majcen

Ustvarjalci oddaje so izvedeli, da je Miloslav marca lani preminil, zato niso mogli primerjati DNK vzorcev. Kljub temu so se odpravili v Srbijo, da bi poiskali domnevnega Cvetkinega polbrata Dragana Stojanoviča, in so ga tudi našli. Kljub temu, da mu oče tega nikoli ni omenil, je vedel za Cvetko in jo je tudi želel spoznati. V studiu Dan najlepših sanj sta si padla v objem in ugotavljala, da sta si zelo podobna. Cvetka je izvedela, da njena domnevna polsestraSvetlana živi v Beogradu. Videti je bilo, da bi bilo srečanje preveč za njeno šibko zdravje, in da je ne bo v studio.

Čustveno snidenje Cvetke in njenega polbrata Dragana FOTO: Miro Majcen

Prišel pa je čas za razkritje rezultatov DNK analize. Cvetka je kar sama prebrala, da je Dragan njen polbrat, Svetlana pa njena polsestra, in je torej Miloslav res njen oče. S svojim prihodom pa jo je na koncu presenetila še Svetlana. Vsi trije so se objeli prvič v življenju in se ozrli nebo, proti svojemu pokojnemu očetu. Prizor, ob katerem bi mu bilo zagotovo toplo pri srcu.

Videli so se prvič v življenju FOTO: Miro Majcen

Dan najlepših sanj