Pustili so ga brez besed

Alojz Misja je upokojeni pletilec nogavic, ki svoj čas najrajši preživlja v krogu družine. Ima hčerko, sina in štiri vnučke, na katere je zelo ponosen. Njegov sin Aleš je povedal, da bi naredil vse za družino in da je "najboljši ati, kar bi si jih lahko želel". Spomni se, kako so morali pred 18-imi leti zaradi prenavljanja hiše zategovati pasove, a s sestro nista občutila nobenega pomanjakanja, bila sta neizmerno ljubljena.

Alojz je pojasnil, da so bili v družini zelo povezani in so vse težave reševali skupaj z odkritim pogovorom, a prav njega je zaradi pritiskov, ki jih je občutil, doletel infarkt, ki ga je na srečo preživel. Preživel je tudi nesrečo med zabijanjem kolov, ko mu je njegov Aleš v trenutku otroške nepazljivosti odsekal prst. Zaradi tega dogodka se je obremenjeval dolga leta, a brez razloga, saj mu njegov dobrosrčni oče tega nikakor ni zameril.

Alojza pa v dobrem in slabem neizmerno razveseljuje narodno-zabavna glasba, ki jo posluša od jutra do večera. Pravi, da mu daje energijo. Tudi sam se je ljubiteljsko preizkušal na harmoniki in baritonu. Zvoki slednjega so mu tako zelo pri srcu, da v njegove oči privabijo solze. Žal se je njegov stari bariton polomil, novega si iz finančnih razlogov ni kupil. Ekipa oddaje Dan najlepših sanj ga je neizmerno razveselila, ko mu je podarila nov bariton, povrh pa celo leto učnih ur, da bo znal igrati nanj kot je treba. Alojz je bil ganjen do solz in je ostal brez besed.