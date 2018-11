Razkrivamo, zakaj Dneva najlepših sanj ni bilo na sporedu

Odgovor je povsem preprost. Ekipa oddaje Dan najlepših sanj si je po uspešnem začetku nove sezone vzela premor. Kot smo že pisali, organizacija in izvedba presenečenj, ki jih vidite ali doživite, nista mačji kašelj. Ustvarjalci s Petrom Polesomna čelu so zato šli napolnit baterije in so že pripravljeni na uresničevanje novih želja.