S katetrom v srcu bo skočila z višine 3200 metrov

Tina Zore iz Dola pri Hrastniku je vsako noč priključena na infuzijo, sicer ne bi dočakala jutra. Za nas samoumevne stvari so zanjo nepredstavljive, vsakodnevna opravila pa veliko težja. Ko je bila stara komaj leto dni in pol, je zbolela za rakom. Prestala je kemoterapijo in operacijo tumorja, po kateri pa so se začele komplikacije. Zdravnike, ki so že obupali nad njo, je po vseh zapletih presenetila s svojo borbenostjo. Odločili so se za še eno operacijo, nakar se je le obrnilo na bolje.