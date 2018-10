Vsi gledalci so bili deležni prav posebne terapije

Čeprav se morda zdi, da gledalci v studiu oddaje Dan najlepših sanj – razen tistih nič hudega slutečih, ki so pravzaprav tarče – nimajo druge ’naloge’, kot da brezskrbno uživajo ob gledanju ’sejanja’ sreče, v resnici ni tako. Na nek način tudi oni sodelujejo pri uresničevanju želja, večina se jih tudi zjoče, saj so nekatere življenjske zgodbe resnično pretresljive. In tako je bilo tudi v 6. oddaji 5. sezone, ko se je zgodba 62-letne Cvetke dotaknila slehernega posameznika na tribuni. Iskanje njenega izgubljenega očeta ter ostalih sorodnikov je namreč od ekipe zahtevala ogromno časa, truda in energije in ker je šlo res za kompleksno željo, pri kateri so tudi vsi gledalci v sebi doživljali pravi vrtiljak čustev, se je Peter, preden je v studio poklical pričakovanj polno Cvetko, odločil, da malce razvedri tudi njih. Ker je dokazano, da čokolada dviguje razpoloženje in ustvarja občutek sreče, je torej vsem gledalcem v studiu priskrbel vrhunsko čokoterapijo, in sicer novo čokolado Dorina, ki je pravi balzam za borbončice sladokuscev. Tako je bil preostanek oddaje sladek tudi zanje, ne le Cvetko, ki je spoznala svoje izgubljene sorodnike in končno dobila odgovore na vprašanja, ki so jo mučila vse življenje.

