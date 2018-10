Slepa Irena ganjena do solz, lahko bo šla na Triglav

Irena kljub slepoti opravlja vsa gospodinjska dela, izjemno rada pa hodi v hribe. Njena velika želja je bila, da bi se še enkrat povzpela na naš najvišji vrh, zato ji je ekipa oddaje Dan najlepših sanj priskrbela izurjene vodnike. Kljub slepoti bo lahko še enkrat stopila na streho Slovenije.

Irena Temlin kljub svoji slepoti živi polno življenje in je zato vzornica svoji hčerki Tjaši. Ko sta na povabilo Petra Polesa prišli v studio, se je Irena pošalila, da se počuti "približno tako, kot da bi šla na prvi randi, ko ne veš, kaj te čaka". Povedala je, da je bila rojena v veliko družino, otroštvo je imela prelepo, s svojimi brati in sestrami pa se še danes odlično razume. Moža je spoznala pri 21-ih letih v diskoteki, očaral jo je s smislom za humor, in že takrat je vedela, da se bo nanj lahko zanesla.

Prihod slepe Irene in njene hčerke Tjaše FOTO: Miro Majcen

Ko je bila stara 22 let, je zaradi hudega vnetja oslepela na eno oko. Irena se je tolažila s tem, da ima še eno oko, a ko je bila stara 41 let, se je zgodovina ponovila. Zaradi njene slepote sta bila bolj od nje same potrta njena hčerka in njen mož. Sama ni imela namena jokati zaradi svoje usode, pač pa se je prilagodila in živela naprej. Začela se je zanašati na tip in sluh, z malce iznajdljivosti in veliko potrpežljivosti pa je še naprej opravljala gospodinjska opravila. Vsa ta leta čisti, kuha, pere perilo, le vse stvari morajo biti na svojem mestu. Pravi, da traja dlje, a počasi se daleč pride.

Irenina volja do življenja je naravnost navdihujoča. FOTO: Miro Majcen

A Irena se ni zaprla med štiri stene, izjemno rada hodi v hribe, pri tem pa računa na pomoč svoje hčerke Tjaše, ki jo med hojo opozarja na ovire. Irena: "Kjer je volja, tam je pot, in to zame definitivno drži." Hribi so ji strašno všeč, ker je tam "čisto drug svet". In prav dobro ve, kakšen razgled je s posameznih hribov. Irena: "Jaz vidim svojo sliko, četudi ne vidim."

Enkrat se je že povzpela na Triglav, a takrat se je še zanašala na svoj vid. FOTO: Miro Majcen

Njena goreča želja pa je bila, da bi se še enkrat povzpela na Triglav. Irena: "Vedno govorim, ni hudič, da enkrat bom stala gor." In to se bo po zaslugi oddaje Dan najlepših sanj tudi uresničilo, saj so ji priskrbeli izurjene vodnike, ki jo bodo varno pospremili do vrha. Irena je od veselja zajokala, tako velika je bila njena želja, tako veliko je bilo hrepenenje. Vzpona si ne bi mogla želeti v boljši družbi, poleg vodnikov jo bodo spremljali hči Tjaša in ekipa Dneva najlepših sanj, zato boste lahko videli tudi nadaljevanje te navdihujoče zgodbe.

Kakšno veselje! FOTO: Miro Majcen

Dan najlepših sanj