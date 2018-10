Slepa Irena pravkar na poti na Triglav

Si predstavljate, da bi se slepi povzpeli na Triglav? Za Ireno Temlin je to misija mogoče, na katero se je to jutro tudi odpravila z nasmeškom na obrazu. Po vzponu na naš najvišji vrh je namreč neizmerno hrepenela. Kako zelo, ste lahko videli v pretekli oddaji, ko je bila zaradi velikega presenečenja ganjena do solz.