Kar je doživela, bi privoščila čisto vsakemu

Zdenka pravi, da je presenečenje, ki so ji ga zakuhali njena vnukinja Sara , sin Iztok in ustvarjalci oddaje Dan najlepših sanj , vsekakor uspelo. Zdenka: "Bila sem presenečena že, ko je začel Peter Poles spraševati, če je med nami kakšen zbiratelj. Hčerka mi je potem povedala, da sem bila verjetno edina, ki ni dvignila roke." Ko jo je Peter Poles povabil na svojo sanjsko zofo, je začela sumiti, da se bo nekaj zgodilo. In res, dobila je lajno, ljudski inštrument, ki si ga je dolga leta želela imeti v svoji zbirki.

Zdenka pravi, da se je z njo veselila vsa Savinjska dolina. Zdenka: "Odziv je bil neverjeten. Takoj po oddaji so nas bombardirali s sporočili, s klici, odziv je bil na naši spletni strani. Same pozitivne stvari." Klicali so jo tudi gledalci, ki si zaradi njene zgodbe v oddaji želijo obiskati njen muzej, česar se izjemno veseli. Zdenka: "Vsi hočejo videti to lajno. Moja generacija, mi smo še malo čustveni in to drugače dojemamo, kot mlajše generacije."

In ko smo že pri mlajših generacijah. Zanimalo nas je, ali jo je v oddaji s svojimi besedami presenetila tudi Sara. Odgovor je bil pritrdilen. Zdenka: "Malo kdaj omeni, kako zelo me ima rada. Še bolj pa me je presenetilo to, da je to storila pred javnostjo, ker to niso heci. Drugače vem, da me ima rada, pa da se imamo mi radi, to vemo. Drugo pa je izpostaviti se na televiziji, pa pripraviti takšno presenečenje."