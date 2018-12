V zadnji oddaji Dan najlepših sanj zahtevno in čustveno združevanje

Nocoj ob 20. uri bo se bomo na POP TV, na srečo le do naslednje sezone, poslovili od priljubljene oddaje, v kateri ekipa neumorno uresničuje najbolj goreče želje. Še posebej ganljiva bo zgodba o družini, ki trpi zaradi ločitve od enega družinskega člana, 11-letnega Miguela Angela. Oddaja Dan najlepših sanj je njihovo zadnje upanje.

V zadnjo oddajo Dan najlepših sanj letošnje sezone prihaja deset prostovoljnih gasilk, ki pa žal nimajo primerne gasilske opreme, da bi brez strahu za svoje življenje reševale življenja drugih. Peter Poles bo dekleta na njihovo veliko presenečenje povabil na svoj oder. Ekipa oddaje Dan najlepših sanj bo osrečila tudi zakonca Štefana in Angelo, ki že osemnajst let spita na kavču, ki je začel razpadati. Videli bomo, kako bosta odreagirala na novico, da so jima uresničili nekaj, česar sploh nista pričakovala.

Nocoj bo skupaj z ekipo osrečil tri želje, z njimi pa veliko hrepenečih src. FOTO: Miro Majcen

Za konec sezone pa zgodba, kakršne se doslej ekipa še ni lotila. Da bi osrečili 31-letno Yaniris, so se odpravili na drugi konec sveta. Tam ima Yaniris 12-letnega sina Miguela Angela in zadnjih devet let se je neuspešno trudila pridobiti dokumente, da bi lahko z njo zaživel v Sloveniji. Ekipa se je podala na trnovo pot, da bi ji uspelo to, kar Yaniris ni. Povezala se je z Ministrstvom za zunanje zadeve, z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Braziliji, z brazilsko ambasado v Dominikanski republiki in tamkajšnjimi odvetniki, pa tudi s šolo v Sloveniji.

Sprejem na letališču FOTO: POP TV

Na koncu so se odpravili v Brazilijo, da bi sprejeli Miguela Angela in skupaj z njim nesli vse potrebne papirje na slovensko ambasado. Vesna Ban je vse dolge dni čakanja na odločitev, ali bodo Miguelu Angelu odobrili vizo, preživela z dečkom in poskušala pregnati njegove skrbi z različnimi izleti in aktivnostmi, med drugim ga je učila slovenskega jezika, kar si lahko ogledate v priloženi video vsebini. Miguel Angel takrat še ni vedel, ali bo sploh lahko odotoval v Slovenijo, v objem svoje družine.

Vesna Ban in Miguel Angel med učenjem slovenskega jezika FOTO: POP TV

Vesna Ban nam je tudi zaupala, da so Miguelov Angelov zadnji papir zavrnili, 23 minut pred zaprtjem ambasade pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Celotno zgodbo si boste lahko ogledali nocoj ob 20. uri. Videli boste lahko, da se Yaniris, ko bo izvedela, kaj je storila ekipa oddaje Dan najlepših sanj, od šoka ne bo mogla niti premakniti. Oddaja Dan najlepših sanj se poslavlja samo do prihodnje sezone, zato ustvarjalci še naprej sprejemajo vaše želje.