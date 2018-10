V živo bo občudoval nogometnega virtuoza Messija

17-letni Filip obiskuje ekonomsko šolo, njegova strast pa je šport. Ko je bil star štiri leta, je začel trenirati nogomet. Njegova mama Dominika je povedala, da je bil živahen, razigran in vesel otrok. Okoli petega leta starosti pa so se začele njegove zdravstvene težave. Začel je padati, se spotikati, ni imel pravega ravnotežja, vse skupaj pa se je samo stopnjevalo. Trajalo je kar deset let, da so ugotovili, katero bolezen ima. Gre za amiotrofično lateralno sklerozo, ki pa je povsem netipična. Zaenkrat je edini v Sloveniji s to bolezenijo.