‘Verjemite v čudeže, ker oni jih uresničujejo’

Ko je ekipa oddaje Dan najlepših sanj v studio prinesla 18 let star, razpadajoč kavč, sta bila njuna lastnika Štefan in Angela milo rečeno presenečena. Štefan: "Človek kar osupne." Njuna hči Helena se spominja: "Zelo zabavno je bilo gledati obraze staršev. Ker sem vedela, da tega niti malo ne pričakujeta." Sama je presenečenje doživela pred njima. Helena se je na ekipo oddaje namreč obrnila samo z željo, da bi njena starša dobila nov kavč, a so se njeno željo odločili nadgraditi. Helena: "Bilo je veliko presenečenje, da smo dobili prostor za druženje in spalnico v enem. Končna slika na monitorju v oddaji me je šokirala in ganila v srce, saj so fantje res lepo prenovili sobo."

Tudi Angela in Štefan sta bila ob posnetkih prenovljene sobe bolj kot ne brez besed. Štefan: "Niti malo si nisva predstavljala, da bova prišla domov v novo spalnico. Med potjo domov smo komaj čakali, da vidimo to mojstrovino. Morava priznati, da je v resnici še lepša in da je zdaj še bolj polna ljubezni. Ni lepšega, ko vidiš zadovoljne obraze vnukinj. In vsak, ki nas dobro pozna, nam to privošči." Prenova jima veliko pomeni, saj sta kar 18 let ležala na starem kavču, novega pa si nista mogla privoščiti. Štefan: "Zdaj sva dobila največje darilo, da na stara leta leživa na udobnem ležišču. Pa ne samo to, tudi najino zdravje bo zdaj boljše. Prazniki bodo zaradi presenečenja v oddaji sigurno najlepši, saj jih bomo preživeli v družbi družine in dobrih prijateljev. Kdo so to, sami vedo, in vrata naše hiše so jim vedno odprta."