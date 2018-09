Je tudi babica trem vnukom in je zelo povezana z najstarejšo vnukinjo Saro. Zanjo je namreč skrbela kot mama, saj sta se njen sin in njegova partnerka razšla, Zdenka pa je v najtežjih trenutkih nesebično priskočila na pomoč. Iztok je povedal, da je lahko vedno računal nanjo, njegovo Saro pa je naučila ogromno stvari, med drugim delovnih navad, in ji dala dobro popotnico za življenje. Sara: "Vse kar znam in kar sem, je zaradi nje." Za trud in ljubezen ji je neizmerno hvaležna, in ko se spomni nanjo, ji je pri srcu prijetno toplo.