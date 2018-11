Zaradi podarjenega čebelnjaka ni mogla spati

Sonja Leskovec je živ dokaz za to, kako lahko z na videz majhnimi pozornostmi naredimo ogromno. Imeti moramo le posluh za bolj ali manj skrite želj e svojih najdražjih. Njena je bila, da bi se, tako kot se je pred njo njen dedek, ukvarjala s čebelarstvom. Nekaj tednov pred upokojitvijo se je njena želj a uresničila na pobudo njenega pozornega moža in ekipe oddaje Dan najlepših sanj. Sonja: "Nisem še prišla čisto k sebi. Zame je bil to en velik šok, ampak pozitiven šok. Skoraj ne dojemam, kaj se mi je zgodilo." Naj vas spomnimo, da je Sonja v dar dobila tečaj čebelarstva, čebelarski klobuk in čebelnjak, ki zdaj že stoji na njenem lepem vrtu.

Do takrat bo Sonja prebrala še veliko literature o čebelah in čebelarstvu. Sonja: "Vsak dan malo gledam, ampak vam odkrito povem, da sem kar malo zmedena, toliko enih zadev je, in počasi vse to sestavljam skupaj in razmišljam, kako in kaj, praksa bo pa potem pokazala svoje." Prepričani smo, da ji bo pri tem v veliko pomoč tudi tečaj čebelarstva, ki ji ga je podarila Čebelarska zveza Slovenije, za vse skupaj pa je izjemno hvaležna ustvarjalcem oddaje Dan najlepših sanj. Sonja: "To so res taki srčni, dobri ljudje, vsi, ki sem jih imela čast spoznati. Želim jim samo vse dobro, pa še enkrat iz srca hvala za vse, kar so mi omogočili in pripravili s pomočjo mojih najbližjih."

