Svoje visoko noseče dekle je zaročil na snemanju oddaje

Zoran je v studiu Dan najlepših sanj padel na kolena in svojo Eriko zaprosil za roko. Njegova draga je noseča osem mesecev in pol, pričakujeta pa svojega prvega otroka. Ker je v veselem pričakovanju, se je na zaroko verjetno odzvala še bolj čustveno, bila je ganjena do solz. Zoran pogumno pred vso Slovenijo: "Rad te imam in rad bi preživel življenje s tabo. A bi se poročila z mano?" Erika je seveda rekla: "Da." Čestitamo!