Dan paraplegikov s slavnostno Skupščino

To je bil tudi dan, ko je zveza slavnostno obeležila 55 let delovanja zveze, ki je zadovoljna, da so slovenski invalidi le dobili zakonsko pravico do obnovitvene rehabilitacije. To novelo je pripravila prav strokovna služba zveze, pred katero pa so številni izzivi. "Sem velik pristaš in zagovornik sistemskih rešitev. Zato si želimo, da se končno izpolni obveza države, ki jo je dala leta 2008, ko je podpisala Konvencijo o pravicah invalidov. Gre za dva sklopa, ki ju je treba rešiti: dostopnost javnih objektov za gibalno in senzorno ovirane ter ureditev medkrajevnega prevoza," se je Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, v izjavi za uradno spletno stran Zveze ozrl k izzivom, ki čakajo zvezo. V teh dneh pa je prav na pobudo zveze izšla knjiga Lev Rogi in Krila v srcu.

V slikanici, njen avtor je Igor Plohl, tudi sam invalid, so Zveza paraplegikov Slovenije in pokrajinska društva predstavljena na petih straneh. Zveza paraplegikov Slovenije želi tudi s to knjigo, ki je namenjena predvsem otrokom in njihovim staršem, odstirati tabuje, ki so povezani z invalidnostjo, ter prikazati aktivnosti paraplegikov.