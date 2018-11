1.847 evrov dolga za vsakega občana Gornjih Petrovcev

Najbolj zadolžene občine so Gornji Petrovci, Komenda in Šalovci. Njihov skupni dolg je 12.493.884 evrov, oziroma povprečno 1.284 evrov na občana, kar je več kot trikrat več od slovenskega povprečja, ki znaša 407 evrov. Med mestnimi občinami je najbolj zadolžena občina Koper, 908 evrov na občana, kar je več kot dvakrat več od slovenskega povprečja.

Ureditev zadolževanja občin

Zadolževanje občin ureja Zakon o financiranju občin: ob nekaterih izjemah določa, da letna anuiteta za odplačilo dolga ne sme presegati osmih odstotkov občinskega proračuna. Če je ta anuiteta višja, pomeni avtomatično kršenje zakona. Od 212 občin je 193 takih, ki niso prekomerno zadolžene. Kar 16 jih je povsem brez dolga, zgolj tri občine pa so po podatkih Ministrstva za finance Republike Slovenije presegle največji možni obseg zadolževanja in kršijo zakonodajo. To so Gornji Petrovci, Komenda in Šalovci.