100.000 evrov na mesec za zunanje radiologe

Kako zelo so ušle stvari izpod nadzora, ko gre za razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, dokazuje radiologija. Bomo sploh še imeli dežurnega radiologa, ki bi pregledal otroka, je vprašanje, s katerimi se ukvarjajo v bolnišnicah, iz katerih radiologi bežijo k zasebnikom. Nazadnje se je to zgodilo v šempetrski bolnišnici, kjer imajo le še enega polno zaposlenega radiologa. Bolnišnice gasijo požar z zunanjimi radiologi, za katere samo v Celju plačujejo okrog 100.000 evrov mesečno.