Oglaševanje Slovenske vojske, vredno 1,2 milijona evrov, je poslovna skrivnost

Cepljenje, Skrbno z gozdom in Vsi zmagujemo, če sodelujemo so le nekateri projekti, ki jih je vlada oziroma ministrstva oglaševala v medijih z manjšim dosegom. Posledično za projekte ne sliši skoraj nihče, čeprav je denimo oglaševanje cepljenja ključnega pomena v boju z epidemijo. Mar ne gre v takšnih primerih za odtekanje oglaševalskega denarja? Tako je bilo pri promociji cepljenja, za katero je Urad vlade za komuniciranje (Ukom) namenil 56 tisoč evrov. Rezultat je 36,9-odstotna precepljenost, kar je precej daleč od 60-odstotne precepljenosti, kot je določeno v vladni strategiji. Poanalize medijskega zakupa pa Ukom kot naročnik cepljenja ni opravil. O tem smo obširno pisali v spodnjem članku.

Kmetijsko in obrambno ministrstvo ter ministrstvo za delo so tri ministrstva, ki so v letih 2020 in 2021 za oglaševanje namenila največ denarja. Ministrstvo za obrambo oglašuje Slovensko vojsko za 1,2 milijona evrov, ministrstvo za delo in kmetijsko ministrstvo imata več različnih projektov. Vsi zmagujemo, če sodelujemo je medgeneracijski projekt ministrstva za delo, za katerega bodo namenili največ sredstev za oglaševanje – vreden je 1,2 milijona evra, trajal pa bo do leta 2022. Na kmetijskem ministrstvu imajo tri večje projekte: Skrbno z gozdom, promocija lokalnega sadja in promocija ekološke sheme. Pri vsakem projektu bodo oglaševanju namenili okoli 400 tisoč evrov.

Pri oglaševalskih projektih ministrstev posel pogosto dobi agencija Pristop v lasti Pristop skupine, ki je prek podjetja Imo Invest v lasti Primoža Pusarja, Aleša Raspeta, Saše Dimitrievskega, Ule Spindler in Aljoše Bagola. Po podatkih javne baze Erar je Pristop za državne posle s proračunskimi porabniki do danes prejel 11,6 milijona evrov. Samo v času sedanje vlade je Pristop zaslužil 2 milijona evrov, največ od ministrstva za obrambo (1 milijonov evrov) in za delo (213.283 evrov) ter od ministrstva za kmetijstvo (168.207 evrov) in gospodarskega ministrstva (71.577 evrov).

Na drugi strani nekatera ministrstva oglaševanju niso namenila nobenih sredstev ali pa so oglaševali po že vzpostavljenih kanalih. To velja za notranje, pravosodno ministrstvo in za zunanje zadeve.