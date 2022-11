16 let obljub: zakaj se župan Janković ne kopa v Ljubljanici in ne parkira pod tržnico?

Eden od 22 nosilnih projektov, s katerimi je ljubljanski župan Zoran Janković leta 2006 prepričal volivce, je bila obljuba gradnje parkirne hiše pod osrednjo tržnico. Pri županu Jankoviću smo preverili, kje se je zataknilo, da se gradnja po 16 letih ni še niti začela. Župan pojasnjuje, da prav ta hip potekajo postopki o pridobivanju gradbenega dovoljenja na ministrstvu za okolje in prostor. "Pričakujem, da bomo dobili gradbeno dovoljenje za prenovo tržnice, garažno hišo, dogradnjo Mahrove hiše in istočasno prenovo Krekovega trga." V integralnem postopku je potrebna presoja vplivov na okolje. To je izdelalo podjetje Elea IC, ki je projektni vodja in jo oddalo na ministrstvo za okolje in prostor, je pojasnila Služba za razvojne projekte in investicije ljubljanske občine.