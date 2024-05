1.760 evrov pokojnine za pet let poslanske službe v Bruslju

Podobno kot plače, so tudi pokojnine nekdanjih evropskih poslancev enotne za vse države članice Evropske unije, ne glede na standard izvorne države. Statut Evropskega parlamenta določa, da so nekdanji poslanci do bruseljske pokojnine upravičeni, ko dopolnijo 63 let. Za vsako leto funkcije prejmejo 3,5 odstotka od bruto plače, ki od 1. julija 2023 znaša 10.075 evrov bruto, kar pomeni 352 evrov pokojnine. Oziroma v petih letih 1760 evrov.

Do leta 2009 so evropski poslanci lahko plačevali še dodatno pokojninsko zavarovanje, njihov prispevek je zbiral zasebni sklad v Luksemburgu, ki je za vsak vplačan evro politikom zagotavljal še dodatna dva evra iz evropskega proračuna, v katerega prispevajo vsi davkoplačevaci EU. Projekt je nastal leta 1989, ko so bili prejemki evropskih poslancev odvisni od pravil posamezne države članice, kar je med njimi – za enako delo – ustvarjalo precejšnje finančne razlike. Po letu 2009, ko so v Bruslju sprejeli nova pravila in poenotili tako plačo kot pokojnino za vse izvoljence ljudstva, luksemburški sklad ni več sprejemal novih vplačnikov, je pa še vedno zavezan k izplačevanju tistim, ki so vanj investirali pred letom 2009 in so danes upokojeni. Po 7 letih vplačevanja so si namreč evroposlanci zagotovili dosmrtni prejemek. Tudi to pa je razlog, kot so že pred enim letom opozorili na portalu Investigate Europe, da se sklad sooča s hudimi finančnimi težavami, ki so jih sicer – vsaj začasno uredili.

Na seznamu politikov, ki so prispevali v sklad, najdemo tudi štiri slovenske nekdanje evroposlance in eno aktualno, ki se poteguje za še en mandat, to so: Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Lojze Peterle, Miha Bajc in Ljudmila Novak. Ker je Novak še vedno delovno aktivna, izplačila iz sklada še ne prejema.