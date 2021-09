20 ministrov, množica reform, šest predlogov 'ukinitve' dopolnilnega zavarovanja

Spremenljiva demografska slika medtem poudarja potrebo po strukturnih reformah. Slovenija je namreč ena od držav EU z najhitreje starajočim prebivalstvom, pri javnem financiranju zdravstvenega sistema pa se zanaša skoraj izključno na prispevke iz plač. Delež prebivalcev, ki so starejši od 65 let znaša po podatkih Statističnega urada Slovenije že 20,7 odstotka, pričakovana življenjska doba pa je lani v Sloveniji znašala več kot 80 let. Ob tem je slovenski zdravstveni sistem precej centraliziran, ministrstvo za zdravje pa je odgovorno za zakonodajo, načrtovanje, izvajanje in urejanje na področju zdravstva.

Vsi so na položaju nastopili s svojimi predlogi in načini, kako se rešiti iz zdravstvene krize. A spremembe so bile večinoma le korekcijske. " Prepogosto gasimo požare in zato ni možno izpeljati dolgoročnih sprememb," meni Švab.

Na čelu ministrstva za zdravje se je v 14 slovenskih vladah zvrstilo kar 20 zdravstvenih ministrov, nekateri med njimi so ministrski stolček zasedali večkrat. Božidar Voljč , trenutni predsednik komisije za medicinsko etiko, je bil minister v treh vladah, ki so krojile zdravstveno politiko na začetku samostojne Slovenije. Prav tako je v treh vladah na vrhu zdravstvenega ministrstva sedel tudi Tomaž Gantar , nazadnje v trenutni vladi Janeza Janše , a je z mesta predčasno odstopil. Dušan Keber in Andrej Bručan sta bila medtem v dve vladah. Med menjavami zdravstvenih ministrov pa so zdravstveni resor vodili tudi trije predsedniki vlad: Alenka Bratušek , Marjan Šarec , v času zadnje vlade pa tudi trenutni premier Janez Janša .

Kot poudarja oftalmolog Matej Beltram, ki ima v Ljubljani zasebno ordinacijo, dela pa tudi v Švici, bomo imeli v Sloveniji čez 10 let petino odstotkov več starostnikov, kot jih imamo danes, čez 20 let pa že 40 odstotkov več. "Naval na zdravstveni sistem bo takšen, kot ga vidimo danes v času epidemije. Pametne države se na ta scenarij že pripravljajo," pravi. Meni pa, da se v prihodnosti razvitost določene družbe ne bo več merilo v BDP, temveč v dostopnosti, kakovosti in razvitosti zdravstvenega sistema.

MZ: Zdravstvena reforma se po posameznih področjih izvaja stalno in postopoma

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na prenovo čaka praktično od vsega začetka, vse od leta 1992, ko je bil sprejet, modernizacije pa še vedno ni dočakal. Od takrat je sicer dobil kar 15 posodobitev, zadnjo med njimi letos aprila, a do težko pričakovane reforme zdravstvenega sistema še ni prišlo.

Je pa Slovenija v tem času na področju zdravstva objavila več deset resolucij in nacionalnih programov. Le v zadnjih desetih letih lahko naštejemo vsaj devet resolucij ali strategij na področju zdravstva.

Ministrstvo za zdravje ocenjuje, "da se zdravstvena reforma po posameznih področjih izvaja stalno in postopoma, ključne smeri in področja pa opredeljuje Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva". Ta hip zdravstvo ureja 31 zakonov, med njimi tudi Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o zdravilih, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov … "Kot najtežji del reformnih ukrepov pa ostaja sprememba zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, katere osnovni cilj je dolgoročno zagotoviti vzdržen sistem, ki bo ob demografskim trendih, razvojnih zahtevah in zdravstvenih potrebah zagotavljal ljudem pravičen dostop do zdravstvenih storitev ob ohranjanju in izboljševanju kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev," pravijo na ministrstvu.

Prvi poskus 'ukinitve' dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja že pred 18 leti

Eden prvih večjih predlogov zdravstvene reforme po letu 1992, ko so s sprejetimi zakoni ustvarili podlago za uvedbo sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, se je pojavil v času vlade Antona Ropa in ministrovanja Dušana Kebra leta 2003. Takrat je ministrstvo objavilo belo knjigo in namero, da z združitvijo obveznega zavarovanja in prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so ga zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v zdravstvenem sistemu sicer uvedli leta 1999, doseže večjo solidarnost. Plačevanje premij bi namreč nadomestili z zvišanjem prispevnih stopenj, s čimer bi se zagotovilo plačevanje za zdravstvo glede na višino dohodka.

Velik argument za sprejetje bele knjige je bil, da se je ZZZS tudi takrat soočal z izgubo, zavarovalnice pa so imele dobičke, ki bi lahko pretežni del te izgube pokrile. A še preden bi prišlo do kakšnih konkretnih sprememb, je Kebru potekel mandat.