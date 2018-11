36 tisoč Slovencev želi vladati občinam

Med najmlajšim in najstarejšim kandidatom 78 let razlike

Najstarejši kandidat za župana ima 78 let, najmlajši 24 let. 96 let šteje najstarejši kandidat za občinske in mestne svete, najmlajši pa 18. 18 let je star tudi najmlajši kandidat za člana v svet četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti, medtem ko je najstarejši kandidat star 94 let. Zgornje starostne omejitve, kdo sme kandidirati bodisi za župana, bodisi za svetnika, ni. Edini starostni pogoj je polnoletnost.

Pred štirimi leti 2.600 kandidatov več

Na lokalnih volitvah pred štirimi leti je za župane kandidiralo 811 oziroma 123 več kandidatov kot tokrat. Za sedeže v mestnih in občinskih svetih ter svetih četrtih, krajevnih in vaških skupnosti pa 38.015 kandidatov, kar je 2.441 več kot tokrat.