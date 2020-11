38 podjetij za 37-milijonski posel Zavoda za blagovne rezerve

Za zdaj še ni jasno, ali imajo vsa podjetja za opremo, ki jo želijo prodati državi, tudi vse potrebne certifikate, in ali jo lahko tudi dejansko dobavijo. Spomnimo se, v prvem valu se je prav na račun neustreznih, tudi ponarejenih certifikatov in pretrganih dobavnih poti, ter težav s tovornimi letali, ki jih ni bilo, izjalovil marsikateri posel, zdravstveno osebje pa je zlasti marca trepetalo, ali si bo sploh lahko nadelo zaščitno opremo.

Ker gre za zajeten posel v višini 37 milijonov evrov, se je nanj prijavilo kar 38 ponudnikov. Med njimi gre za osem starih znancev, torej tistih, ki so blagovnim rezervam že dobavljali zaščitno opremo v prvem valu: Inovatio , Labena , Cross Continental , Prevent & Deloza , Kimi , Sla marketing , Sanolabor in Tosama .

Na Zavodu pojasnjujejo, da ocenjena vrednost znaša 37 milijonov evrov, "dejanska vrednost pa bo znana po presoji strokovne komisije o njihovi ustreznosti" . Kdaj bodo znani rezultati, glede na to, da je bil razpis zaključen že 16. oktobra? Ko bo komisija pregledala in ocenila ustreznost vse dokumentacije in vzorcev 38 prispelih ponudb, dodajo na Zavodu, "predvidoma do sredine novembra, takrat se bodo nadaljevali postopki za uspešno sklenitev pogodb" .

Šest podjetij ponuja maske FFP3, na trgu izjemno iskane, saj so tiste najbolj kakovostne izjemno težko dobavljive, ker jih je premalo. Cene pa precej višje, od 1,23 do 3,89 evra.

Največja gneča med dobavitelji je vnovič pri dobavi kirurških mask in kirurških mask IIR, ponuja jih kar 27 podjetij, ki si od države obetajo dober posel. Cene mask tipa II R se precej razlikujejo, gotovo so odvisne tako od kakovosti in marž kot tudi ustreznih certifikatov, začnejo se namreč pri manj kot 10 centih in segajo do več kot 1,30 evra.

6. oktobra so zaključili prvi razpis za polletne zaloge opreme, na katerega se je prijavilo kar 40 podjetij, večina istih kot na Zavod za blagovne rezerve, dodatno najdemo podjetje Geneplanet, ki smo ga spoznali v aferi z ventilatorji SiriusMed, ki so bili do prejšnjega tedna brez dodatne opreme za 100 tisočakov, o čemer smo pisali v Dejstvih, neuporabni za bolnike s covidom-19.

Geneplanet je oddal ponudbo za maske FFP3, in sicer po ceni dobra 2 evra za masko ali skupaj za 444 tisočakov. Ali bo tudi izbran, bo jasno ta teden, ko bodo objavljeni izbranci še zadnjih šestih sklopov opreme – mask tipa IIR z elastiko in trakovi za zavezovanje, mask FFP2 in FFP3, zaščitnih kombinezonov in zaščitnih očal. Kdo so izbranci in kakšen je celotni znesek tega posla, na Združenju pred javno objavo ne želijo povedati.

V prejšnjem tednu so namreč izbrali dobavitelje za 14 sklopov opreme v višini 5,2 milijona evrov. Izbranih je bilo sedem podjetij: Tosama, Mimaro, Simps’s, Formadent, Svilanit Svila, Matjaž Kavnik in Sanolabor. Sanolabor je dobil največji del posla, več kot polovico oz. 2,7 milijona evrov. Dobavil bo razkužila in rokavice. Sicer pa, kot trdijo na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, sta bila "glavna kriterija izpolnjevanje razpisnih pogojev in oddaja naročila glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja cena".