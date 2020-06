7 vladam, 6 ministrom za delo in 13 za zdravje dolgotrajne oskrbe ni uspelo urediti

'Staranje je problem, tudi če tega nočemo videti"

“Tisoč in ena študija, tisoč in ena raziskava. Vedno se vrtimo v krogu, kjer iščemo, ali je to problem. Ko pridemo do dejstva, da je to problem, se pa odločevalci zamenjajo. In vedno znova in znova. Pri tem pa pozabljamo, da se prebivalstvo stara, in to je problem, tudi če tega nočemo videti.”

Tako slikovito dve desetletji dolgo agonijo (ne)sprejemanja zakona o dolgotrajni oskrbi komentira zdravnica – specialistka nevrologije na Nevrokirurškem oddelku UKC Maribor in humanitarka – predsednica društva Humanitarček Ninna Kozorog, ki dnevno vidi, kaj pomeni, če socialna država v praksi ne deluje. Delujejo pa humanitarne organizacije, ki prepogosto opravljajo vlogo namesto institucij, ki bi to morale, in izgorevajo.