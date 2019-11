Kako lekarne služijo na naš račun?

Aleksander Jevšek: Si predstavljate, da bi za razpis za drugi tir izbirali tistega ponudnika, ki bi dal največjo provizijo in ki bi bil najdražji?

Večino slovenskih lekarn so ustanovile občine, gre za zavode, njihov namen pa zato ni ustvarjanje dobička. A kljub temu imamo dva različna računa. Oba iz pomurskih lekarn, oba za isto zdravilo. Zakaj je bolnik, ki je Lekadol kupil brez recepta, plačal slab evro več kot zdravstvena zavarovalnica?

"Javni zavodi bi morali delati za javno dobro ljudi"

"Cene za storitve za zavarovalnico so nižje kot pa v prosti prodaji, ki so ekonomske cene popolnoma normalno," je dejal predsednik Lekarniške zbornice Miran Golub. Pa je res? Nabavna cena za Lekadol znaša 1,33 evra, zavarovalnica ga preplača za več kot evro, pacient pa za to isto zdravilo odšteje še več - skupaj slabe 3,5 evra.

"140-odstotna marža je na Lekadol v več ali manj javnih zavodih, ki naj bi delali za javno dobro ljudi. Na drugi strani pa cela Slovenija pobira denar za otroka Krisa," pa je kritičen župan Jevšek, ki že leta opozarja na domnevne nepravilnosti.