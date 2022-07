Kapital je plaha ptica

Slovenska davčna politika je predvsem naklonjena podjetjem pri spodbujanju investicij, ugotavlja Sonja Šmuc, nekdanja vodja strateških projektov v trboveljskem podjetju Dewesoft. "Zato je v Sloveniji v zadnjih desetih letih nastalo veliko podjetij, med njimi tudi tujih, ki so postavila močne razvojne centre. Za državo, ki želi prehajati v višjo dodano vrednost, ki spodbuja razvoj možganov, ne samo žuljev in mišic, je to zelo pametno."

Slovenska davčna zakonodaja je primerna stopnji razvitosti Slovenije, ocenjuje ekonomist Jože P. Damijan. Po zadnji lestvici Doing Business Svetovne banke je bila glede enostavnosti davčnega sistema za podjetja Slovenija uvrščena na 45. mesto med 180 državami. "Prednost Slovenije so relativno nizke davčne stopnje glede dobička podjetij ter močno poenostavljeni administrativni postopki plačevanja davkov."

Razvojna naravnanost je šibka, ker ne podpira vrhunske znanosti

Pri snovanju davčnega sistema je ključno vedeti, da je od tega odvisna gospodarska rast in dohodki na prebivalca, pravi ekonomist Sašo Polanec. "Vsi faktorji, ki se akumulirajo – opredmetena (oprema) in neopredmetena (naložbe) sredstva, človeški kapital (izobrazba) so odvisni od davčnih stopenj. Če so davčne stopnje nižje, so tovrstne investicije višje. Smiselno je iskati ravnotežje med gospodarsko rastjo in dohodkovno ter premoženjsko neenakostjo."

Vendar pa to ni celoten del razvojne dejavnosti, pomemben del se izvaja na univerzah in inštitutih, dodaja Polanec. "V tem delu Slovenija šepa in namenja premajhen obseg sredstev. Z drugimi besedami, razvojna naravnanost je v Sloveniji šibka predvsem zaradi tega, ker ne podpira vrhunske znanosti. Dvig davkov je smiseln, če se zaradi tega izboljša kakovost visokega šolstva (več boljših programov in zaposlenih v tem sektorju) in pa obseg raziskovalnih dejavnosti. Tako pri izdatkih za visokošolstvo kot izdatkih za raziskave in razvoj Slovenija zaostaja. Lahko bi povečala davke in povečala obseg tovrstnih izdatkov in zaradi večje ustvarjene dodane vrednosti povečala razvitost."

"Razvoj družbe ni odvisen od množice ljudi, ki mogoče nimajo dovolj sposobnosti, možnosti, morda jih niti niso imeli, ampak je odvisen od tistih, v katere je družba vlagala tudi s šolanjem. Njihova naloga je, da nas popeljejo naprej, če jim ne damo dovolj motivacije, da to izpeljejo, ali pa če jim malo še sporočamo pojdite kam drugam, potem se ne obnašamo pametno," pravi Sonja Šmuc.

Kapital je plaha ptica

Kapital je običajno nižje obdavčen, pravi Polanec. "Kapital je plaha ptica, je bolj odziven na davčne stopnje kot pa delo, v tem primeru so davčne stopnje postavljene nižje." V Sloveniji tej logiki sledimo in imamo nižje davčne stopnje na dohodke od kapitala.