Ali so cepljeni proti covidu-19 res sodelovali v poskusu?

Julija istega leta je omejitev prenehala delovati, saj je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke ocenila, da imamo v Sloveniji dovolj zalog. Vlada z odlokom zdravil z učinkovino klorokin in hidroksiklorokin ni prepovedala, saj so bila še vedno v rabi, in sicer za zdravljenje revmatoidnega artritisa in lupusa, za kar sta tudi prvotno odobrena. Zdravila pa niso bila dostopna za izdajo na recept osebam, ki teh bolezni nimajo.

Vlada je v začetku aprila 2020 izdala odlok, s katerim je omejila predpisovanje in izdajo zdravil z učinkovinami klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin. Predpisovanje in izdaja teh zdravil v lekarni na samoplačniške recepte in recepte za osebno uporabo tako ni bilo dovoljena. Vlada je takrat zapisala, da želijo ob povečanem povpraševanju zagotoviti nemoteno in ustrezno preskrbo z zdravili bolnikom z revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom, ki ta zdravila nujno potrebujejo.

Predsedniška kandidatka Sabina Senčar je v intervjuju za našo televizijo dejala, da je vlada Janeza Janše mesec po najhujšem izbruhu, ki naj bi terjal nešteto življenj, z odlokom prepovedala zdravila, ki jih v medicini normalno uporabljamo. V nadaljevanju je še dodala: "Za hidroksiklorokin je bilo znano iz okužb sars-1, koroni podobne okužbe, da dobro deluje za zgodnje zdravljenje. Pa je bil z odlokom prepovedan. Ne zato, ker je škodljiv, ker ne bi pomagal, ampak ker naj bi ga zmanjkalo za paciente z revmatoidnim artritisom. To je kronična bolezen, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje. Tukaj pa je šlo za hipno pomoč, za zgodnje zdravljenje najhujših primerov, žrtev, ki so jih napovedovali v tisočih in tisočih."

Hidroksiklorokin je v EU odobren za zdravljenje nekaterih avtoimunih bolezni in zdravljenje malarije. Za zdravljenje bolnikov s covidom-19 ni odobreno, so ga pa izven odobrenih indikacij uporabljali za zdravljenje te bolezni. Kot je zapisala Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, v velikih kliničnih preskušanjih hidroksiklorokin ni pokazal koristnih učinkov pri zdravljenju covidnih pacientov. Ravno nasprotno, zdravniki so bili opozorjeni na morebitna tveganja in hude stranske učinke (povzročijo lahko širok spekter psihiatričnih motenj in težave s srcem).

Predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc je za Dejstva pojasnila, da stroka v Sloveniji hidroksiklorokina ne uporablja že dve leti. Niti ene od strokovnih smernic ga ne priporočajo, še dodaja. Za zdravljenje covidnih pacientov sicer trenutno uporabljajo zdravila nirmatrelvir/ritonavir, remdesivir in molnupiravir. Nekdanja vodja posvetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović ob tem dodaja, da se zdravilo tudi pri zgodnjem zdravljenju ni izkazalo za učinkovito, razlika med zdravljeno in nezdravljeno skupino namreč ni bila značilna. Opozorila je tudi na resne neželene učinke.

Študija, objavljena v priznani znanstveni reviji The Lancet marca 2022, ki je preučevala učinek hidroksiklorokina na covidne paciente, je prav tako ugotovila, da zdravilo ni zmanjšalo tveganja za hospitalizacijo, avtorji študije pa zdravila tako niso priporočili.

Trditve Senčarjeve o učinkovitosti hidroksiklorokina tako ne držijo.