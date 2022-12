Ali Šrotovi in Kovačevi partnerici smeta poslovati z občinskimi zavodi?

Sinoči sta se v oddaji 24UR Zvečer soočila celjska kandidata za župana – aktualni župan Bojan Šrot in Matija Kovač. Kršita Šrot in Kovač Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ker njuni partnerici poslujeta z javnimi zavodi v lasti občine?

Partnerica aktualnega celjskega župana Bojana Šrota in partnerica Matije Kovača poslujeta z javnimi zavodi, ki so v občinski lasti. "Ob vsakem mandatu je treba navesti kakšne gospodarske družbe imata v lasti ti in partner. To se da na seznam in z njimi se ne sme poslovati," pravi Šrot in dodaja, da se ta omejitev nanaša le na poslovanje z občino. Omejitev se nanaša tudi na mestne svetnike, ne samo župane, pravi Kovač. "Jaz sem z muzejem sodeloval, še preden sem postal mestni svetnik kot oblikovalec pri številnih projektih. Projekt prenove je bil pridobljen na javnem naročilu, sicer ga je dobilo podjetje, ki ga vodi moja partnerica. Tu zakon ne izkazuje nobenih problemov oz. je tako poslovanje dovoljeno."

Katarina Karlovšek, partnerica Šrota, je lastnica družbe RTA Agencija, ki organizira prireditve. Služi tudi na račun javnih zavodov in družb, ki jih je ustanovila Mestna občina Celje, med njimi Zdravstvenega doma Celje, od katerega je od aprila 2019 do novembra 2021 prejela 29 tisoč evrov. Doslej RTA Agencija z občino ni poslovala, kažejo javne transakcije na Erarju. Tudi mestni svetnik Kovač in njegova partnerica sodelujeta z javnimi zavodi v lasti celjske občine. Kovačev s. p. Zgradbazamisli je od Muzeja novejše zgodovine Celje od 2019 do danes dobil 7.002,5 evra. Podjetje z enakim nazivom Zgradba zamisli, ki je v lasti njegove partnerice Mojce Čresnik, je lani in letos od muzeja dobilo skupno 4.304,5 evra. Njegova partnerica Mojca Črešnik pa je prek svojega s.p.-ja Zgradbazamisli, ki od januarja 2021 ne deluje več, od muzeja dobila 31.394 evrov. Po podatkih Erarja nihče od njiju ni posloval s celjsko občino.

Kaj določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije? V 35. členu izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotkih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Ta prepoved velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Celjska občina pojasnjuje, da se omejitev poslovanja iz 35. člena nanaša na občino, ker tam Šrot opravlja funkcijo župana. Občina torej ne sme poslovati s subjekti, kjer sta vključena Šrot in partnerica – Šrot v funkciji odvetnika in podjetji v lasti Karlovškove – RTA agencija in MSU Investicije. "Omejitev se torej ne nanaša na javne zavode in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je sicer občina, če v teh ni hkrati funkcionar zaposlen, zaradi česar so tudi izvzeti iz teh omejitev." Kaj ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije? "Omejitev poslovanja je samo pri tistih organih in organizacijah javnega sektorja, kjer funkcijo opravljajo funkcionarji. Za organe javnega sektorja, kjer njihovi predstojniki oziroma zaposleni nimajo statusa funkcionarjev (kot so npr. direktorji javnih zavodov, direktorji javnih gospodarskih družb, direktorji direktoratov ipd.), omejitve poslovanja ne veljajo, ne glede na to, ali je subjekt ustanovila občina oziroma je ta v lasti občine."

Na komisiji se zavedajo, da v praksi potekajo poslovanja med subjekti v lasti občin in podjetji, za katera z občino veljajo omejitve poslovanja, vendar takšno poslovanje formalno (po zakonu) ni prepovedano. "Pri subjektih javnega sektorja, kot so npr. javni zavodi v lasti občin, podjetja v lasti občin ipd., je poslovanje s takšnimi podjetji dopustno, vsekakor pa ne sme predstavljati obvoda omejitev poslovanja z občino. Takšni posli tudi ne smejo biti posledica nedopustnega in nezakonitega vpliva občine ali njenega funkcionarja na pristojne organe subjekta v lasti občine, saj se na ta način krepita klientelizem in nepotizem ter krni zaupanje v opravljanje nalog v izključno javnem interesu."