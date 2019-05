Angelika Mlinar zaradi kandidature v Sloveniji nad svojega kanclerja Kurza?

Odločitev Alenke Bratušek , da na prvo mesto svoje EU liste postavi Angeliko Mlinar , koroško Slovenko, ki so si jo Slovenci najbolj zapomnili po Angelskih keksih, in nekdanjo avstrijsko poslanko, je na južni strani Karavank dvignila marsikatero obrv, saj Mlinarjeva ni kandidirala za stranko NEOS v Avstriji, ki jo je pomagala ustanoviti, in s katero je pred petimi leti postala tudi evropska poslanka.

Evropska institucija za katero se Mlinarjeva poteguje že drugi mandat je bila tudi njen prvi stik s politiko. Po doktoratu iz prava je bila namreč pripravnica v Evropskem parlamentu, in sicer v pisarni avstrijskega evroposlanca Friedhelma Frishenschlagerja , enega od ustanoviteljev avstrijske stranke LiF (Liberales Forum). Kariero je nadaljevala pri delegaciji Evropske komisije v Sloveniji, kjer je bila od leta 2000 vodja projektov s področja pravosodja in notranjih zadev. Sledil je sunkovit obrat: evropske projekte je po petih letih namreč zamenjala za peko slaščic.

Ko je pogorela na slaščičarskem področju, je v Avstriji prevzela vodenje stranke LiF in jo vodila do leta 2014, ko se je LiF preoblikovala v stranko NEOS, članica in soustanoviteljica katere je Mlinarjeva še danes. Na evropskih volitvah leta 2014 je prvič kandidirala za evroposlanko in bila izvoljena. Še večji met ji je uspel na bruseljskem političnem parketu, postala je namreč podpredsednica liberalne politične skupine ALDE. Spletni portal MEPRanking jo na lestvici najvplivnejših evroposlancev uvršča na 41. mesto med vsemi in na 1. mesto med avstrijskimi evroposlanci. Za primerjavo: najvplivnejša slovenska evroposlanka Tanja Fajon se je med vsemi evroposlanci uvrstila na 96. mesto.

Podjetje in blagovno znamko Angelski keksi je Mlinarjeva v Sloveniji ustanovila leta 2005. Kot pojasni v zgornjem videu je šlo za butično proizvodnjo, keksi pa da so bili pripravljeni iz bioloških sestavin, zato tudi cena ni mogla biti konkurenčna. Podjetniško kariero je po petih letih od ustanovitve podjetja, leta 2010, zamenjala za politiko. Razlog: gospodarska kriza.

Toda članstvo v stranki ni pogoj za kandidaturo na listi stranke za volitve v Evropski parlament. Nič spornega torej: evropska zakonodaja namreč res omogoča, da za poslanca v Evropskem parlamanetu kandidati lahko kandidirajo tako v drugi, nematični, državi članici kot tudi za drugo politično stranko. Edini pogoji: polnoletnost, volilna pravica, vpis v evidenco volilne pravice in dovoljenje za stalno prebivanje ter prijavljeno stalno prebivališče ali potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče.

SAB ne pokaže najemne pogodbe, v katerem hotelu biva pa da je zasebnost

Iz stranke SAB so nam odgovorili, da ima Angelika Mlinar v Sloveniji sklenjeno najemno pogodbo ter da: "Skupaj s sostanovalko živi v stanovanju, ki ni njeno."Dodali so, da jo je zaradi neurejenega urnika in drugega dela v kampanji, ki je za sobivanje moteče, sostanovalka prosila, naj si za ta čas najame sobo v kakšnem hotelu. "Angelika Mlinar je to tudi storila," so še zapisali.

Na naše vprašanje, ali nam lahko pošljejo tudi njeno najemno pogodbo, pa so v SAB-u odgovorili le: "To so pa res zasebne stvari kandidatke in prosimo, da se to tudi spoštuje."

V SAB-u prav tako niso želeli razkriti, v katerem hotelu Mlinarjeva prenočuje, kadar je v Sloveniji, zapisali pa so, da je Mlinarjeva v času, ko je delala v Sloveniji imela tudi lastniško stanovanje, ki pa ga je ob selitvi na Dunaj prodala.

Zakaj SAB in ne (avstrijski) NEOS?

Vprašanje, zakaj Mlinarjeva kandidira na listi SAB smo poslali tudi na Dunaj. Iz NEOS-a so nam odgovorili, da je bila kandidatura za slovensko evroposlanko ideja Mlinarjeve in da njeno odločitev popolnoma podpirajo. Zapisali so še: "Vemo, da bomo v skupini liberalcev v Evropskem parlamentu imeli predano in aktivno kolegico."

Mlinarjeva je v intervjuju za Delo svojo odločitev za kandidaturo na listi SAB sicer pojasnila z besedami, da v NEOS-u ne bi imela zadostne podpore. "Ni govora, da bi v Avstriji kandidirala proti lastni stranki," je še povedala za Delo in dodala, da je bila ob povabilu Bratuškove najprej malo presenečena, nato pa je izziv sprejela.

"Poteza Bratuškove je zelo spretna"

Naš sodelavec Marko Lovec s katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Bratuškovo potezo ocenjuje kot zelo spretno. To utemeljuje z dejstvom, da Mlinarjeva v Avstriji v trenutnih pogojih verjetno ni imela prave možnosti: "SAB pa je po odločitvi naših vladnih liberalnih strank, da gredo na volitve vsak zase, ter preteklem fiasku Bratuškove s kandidaturo za komisarko, potrebovala močnega in kredibilnega kandidata - tega je našla v Mlinarjevi kot slovenski zamejki in hkrati izkušeni avstrijski političarki, kar ji daje v Sloveniji poseben status." Lovec še dodaja, da je: "Po dosedanjih soočenjih sodeč Mlinarjeva ena najbolj veščih svoje obrti in melje svoje moške kolege."