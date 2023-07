Begunci: eni dobrodošli, drugi manj. Zakaj?

Odziv, ki ga je imela Slovenija in celotna Evropa na krizo v Ukrajini in na prihod oseb, je bil izjemno pozitiven, ocenjuje Urša Regvar , ki se v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ukvarja s področjem azila in migracij. Tako bi morali sprejeti vse tujce, je prepričana. "Nimamo več izgovora, da smo majhna država, da nimamo kapacitet in resursov, da smo neprivlačni. S tem smo pokazali, da za ljudi znamo in lahko poskrbimo. Slovenija lahko sprejme in bi morala sprejeti večje število vseh vrst migrantov, tujcev. Za nasprotno ni nobenega konkretnega razloga." Slovenija od leta 2015 zavzema negativen odnos do vseh vrst migracij.

Tedanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je leta 2021 v Bruslju dejal, da Slovenija ne podpira kakršnega koli odpiranja humanitarnih koridorjev, saj da si nobeden ne želi ponoviti krize leta 2015. Takrat je našo mejo ilegalno prečkalo 360.000 beguncev, največ iz Sirije, Afganistana in Iraka. "Kar tako na splošno jemanje, posebej tistih moških, ki namesto, da bi doma branili žene, otroke in ranljive skupine, v najboljših letih iz države bežijo, v tem trenutku ali pa na splošno jih nismo pripravljeni sprejeti." Ista vlada pa je sprejela poseben zakon, ki od 10. marca 2022 omogoča, da lahko v Sloveniji osebe, ki so zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil zapustile Ukrajino, zaprosijo za status začasne zaščite. 8637 ukrajinskih beguncev ima trenutno začasno zaščito.

Politika oziroma tedanja vlada Janeza Janše in ministri so se na prihod ukrajinskih beguncev pripravili. Na družbenem omrežju Twitter je Urad vlade za komuniciranje pod vodstvom Uroša Urbanije februarja lani, v zdaj že izbrisanem sporočilu, objavil: "Ukrajinski begunci prihajajo iz okolja, ki je v kulturnem, verskem in zgodovinskem smislu nekaj povsem drugega kot okolje, iz katerega prihajajo begunci iz Afganistana."

Begunec z mednarodno zaščito in ukrajinski begunec z začasno zaščito dobita enako pomoč – za preživetje in zasebno nastanitev, če živita na zasebnem naslovu. Tako prejmeta 465,34 evrov za preživetje in največ 465,34 evrov za nastanitev, torej 930,68 evrov skupaj. Če je strošek najema stanovanja višji kot 465,34 evrov, razliko plačata sama. Povračilo dobita, ko predložita najemno pogodbo. Če živita v integracijski hiši, dobita samo denarno pomoč za preživetje, ker ostale stroške plača urad.

Okvirček: Oskrbni dan prosilca v azilnem domu se giblje med 15 in 20 evri, pojasnjujejo na uradu. Strošek je odvisen od števila nastanjenih in koliko časa ostanejo ter katere usluge koristijo (na koliko obrokov gredo, koliko oblačil prejmejo).

Če prosilec za mednarodno zaščito biva v azilnem domu in nima lastnih sredstev za preživetje, prejme 18 evrov žepnine na mesec. V domu dobi tri obroke dnevno, oblačila, obutev in higienske potrebščine. Če ne biva v domu, ne dobi nič.

Prosilci za mednarodno zaščito in vlagatelji namere so nastanjeni v azilnem domu in njegovih izpostavah. Begunci z mednarodno zaščito bivajo v zasebnih nastanitvah, v stanovanjih, ki jih je določila vlada in v integracijski hiši v Mariboru in Ljubljani. Tam so najdlje eno leto od pridobitve statusa, bivanje lahko podaljšajo za največ šest mesecev. Državljani Ukrajine so nastanjeni v nastanitvenem centru v Postojni, na Debelem rtiču in v Logatcu.

Večina prosilcev se, še preden dobi mednarodno zaščito, želi zaposliti, da se lahko preživljajo in pošljejo denar družinskim članom, pojasnjuje Regvarjeva. "Mit, da so to osebe, ki bi rade živele samo na socialni podpori, je napačen. Ko so spremenili zakon, da lahko dobijo dovoljenje za prebivanje po treh mesecih, ne več po devetih, osebe zelo aktivno zaprošajo za potrdila o dostopu do trga dela in aktivno iščejo zaposlitve. Ogromno delodajalcev je, ki te delavce nujno potrebuje."

Nedavno je prišlo do spremembe: novela Zakona o zaposlovanju in delu tujcev v aprilu je prosilcem skrajšala dostop do trga na tri mesece od dneva, ko so pridobili potrdilo o vlogi za mednarodno zaščito. Prej so lahko vstopili po devetih mesecih.

Anka Rode , ki je na Zavodu za zaposlovanje koordinatorka zaposlovanja in dela tujcev pri nas, pritrjuje, da imajo prosilci pri nas interes delati in da predstavljajo določeno bazo iskalcev zaposlitve. "To je dobrodošel ukrep, nikakor nima smisla, da prosilec čaka rok devetih mesecev, kot je bilo prej. To je tudi nek integracijski ukrep, v kolikor bodo status tudi dobili," dodaja Anka Rode. Zato v juliju organizirajo zaposlitveni sejem za prosilce.

Najbolj obremenjen je Azilni dom na Viču, kjer so pogosto prezasedeni. Prostora imajo za 350 oseb, pravi Štrukljeva. To je dom, kjer so nastanjeni moški. V azilnem domu na Viču je trenutno 339 vlagateljev namere in 273 prosilcev za mednarodno zaščito, ki prihajajo iz Maroka, Afganistana, Burundija, Alžirije, Pakistana, Bangladeša. Azilni dom ima tudi izpostavo na Kotnikovi ulici v Ljubljani in v Logatcu, kjer prebivajo družine in mladostniki brez spremstva.

Eden največjih izzivov urada je poiskati nove nastanitvene kapacitete za prosilce za mednarodno zaščito, opozarja Katarina Štrukelj. "Lokalna okolja so do sprejema teh ljudi zelo zadržana." Zelo prav bi uradu prišla uvedba drugačnega koncepta razselitve zunaj azilnega doma. "Tako bi določene osebe pod lažjimi pogoji bivale na zasebnih naslovih, v kolikor bi si našle stanovanja, kar je korak bližje k bolj samostojnemu življenju."

Trend beguncev, ki prihajajo v Slovenijo, je zadnja leta približno isti, pravi direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj . "Domovi so bolj obremenjeni v pomladnih in poletnih mesecih, proti zimi pa manj. To je povezano z vremenskimi razmerami, v primeru dežja in slabega vremena je prihodov manj." Številke prihodov se dnevno spreminjajo. Trenutno (10. 7.) je nastanjenih 442 prosilcev za mednarodno zaščito.

Ukrajinci, ki imajo v Sloveniji začasno zaščito, imajo dodatne kapacitete. Poleg centra v Logatcu je urad odprl še druge objekte v Postojni, na Debelem rtiču, po dijaških domovih, najeli pa so tudi številne zasebne kapacitete. Bivajo tudi v mariborski integracijski hiši in v stanovanjih urada. Veliko prebežnikov iz Ukrajine si je namestitev poiskalo pri znancih ali sorodnikih po celotni Sloveniji.

Glavni vzrok za to Katarina Štrukelj vidi v tem, da v Sloveniji ni npr. afganistanske, maroške in sirske diaspore. "To tudi oni povejo, da njihov cilj ni Slovenija in da se bodo samo preoblekli, preobuli in odšli naprej. Tu nimajo sorodnikov, prijateljev, znancev. Ponavadi imajo cilj priti v drugo državo, kjer se bodo zaposlili."

Kar se tiče prosilcev za mednarodno zaščito, je Slovenija še vedno tranzitna država, ocenjuje Katarina Štrukelj. Trenutno slabih 90 odstotkov oseb ne počaka do konca azilnega postopka in dobrih 85 odstotkov vlagateljev namere odide še pred podajo prošnje. Če pogledamo lansko leto, je bilo 31.448 vlagateljev namere, 6787 ljudi pa je dejansko vložilo prošnjo.

Ena takšnih zgodb je zgodba Bashirja Rezaija . V Slovenijo je avgusta 2011 pobegnil zaradi vojne v Afganistanu, star je bil 16 let. Pot je bila zanj zelo naporna. "Postopek je bil zelo zahteven, status je bilo težko dobiti. Pomoč v azilnem domu je bila v redu, a je ne morem primerjati z današnjim časom. Ni mi bilo tako hudo živeti v azilnem domu, imel sem svojo družbo. Je bilo za preživeti." Danes ima slovensko državljansko in tekoče govori slovensko. " Glede integriranja je vse odvisno od posameznika – koliko je komunikativen, koliko govori in razume slovenski jezik. Slovenska družba me je sprejela in imam veliko prijateljev." Priznava, da se je slovenski jezik težko naučil. "Zato moraš imeti cilj in motivacijo. Če si motiviran, ti ni nič težko." Danes je zaposlen kot zdravstveni tehnik v UKC Ljubljana, dela pa tudi v ambulanti azilnega doma. " Rad delam z ljudmi, jim pomagam in spoštujem."

"Pri odnosu do tujcev bo treba narediti še velik korak," je prepričana Katarina Štrukelj in dodaja, da je več pozitivnih zgodb kot negativnih. "Med nami živijo uspešni posamezniki, ki so se izkazali na področju izobraževanja, zaposlitve in športa. Nekateri so zaposleni tudi na uradu. Med begunci imamo zlate maturante."

Problem je, ker Slovenija sama sebe razume kot tranzitno državo, pojasnjuje Urša Regvar. "Zaradi tega ne uredi sistema na način, da bi lahko hitreje in bolje deloval in s tem omogočil osebam, da v Sloveniji lažje ostanejo. Prosilci v državi iščejo ali svoje družinske člane, ali diaspore, ali sistem, ki jim bo omogočal hitro vključevanje, ali dostop do trga dela."

Štrukljeva opozarja, da so pozitivne zgodbe premalo izpostavljene v javnosti, zato da bi družba bolj razumela drugačnost in da dopolnjujejo družbo. "Želela bi si, da bi bila slovenska družba bolj odprta za tujce, saj so, kot lahko beremo, nujno potrebni na področju trga dela." In kako na odpor do tujcev gleda Bashir? "Ljudi smo različni in vse je odvisno od posameznika, kako sprejema tujca."

Postopek je težko razumljiv in dolgotrajen

Postopek mednarodne zaščite je tako v Sloveniji kot v drugih državah zelo kompliciran, stranke ga težko razumejo, pojasnjuje Urša Regvar, zato sami ne morejo učinkovito braniti svojih pravic in interesov. Postopek lahko traja v povprečju od šest mesecev do dve leti, kar je za ljudi izjemno naporno, dodaja Regvarjeva. "Do takrat ne vedo, kaj se bo z njimi zgodilo. Veliko ljudi se želi združiti z družino, ta postopek pa lahko začnejo šele potem, ko pridobijo mednarodno zaščito. Ta dolgotrajnost jim načenja mentalno zdravje," pojasnjuje Regvarjeva.

Na ministrstvu za notranje zadeve pravijo, da v letošnjem letu postopek do izdane odločitve ministrstva traja v povprečju 50 dni (vsebinsko odločanje 114 dni). Zoper nekatere odločitve so lahko vložena pravna sredstva, ki lahko bistveno podaljšajo čas postopka do njegove pravnomočnosti, pojasnjujejo.