Sinoči sta se v oddaji 24ur ZVEČER druga po vrsti soočila evropski poslanec Milan Brglez in poslanec Miha Kordiš. Oba za predsednika kandidirata s podporo koalicijskih strank. Kordiša podpira Levica, Brgleza pa Socialni demokrati in Gibanje Svoboda. Ali bi bila vojaška nevtralna drža za Slovenijo res dražja? Bi Kordiš še vedno nacionaliziral Akrapoviča in Pipistrela?

Miha Kordiš o nacionalizaciji podjetij Predsedniški kandidat Levice Miha Kordiš je dejal, da mora imeti država v rokah ključne gospodarske sektorje in panoge. Ob tem je zavrnil, da bi kdaj izjavil, da je treba prav proizvodnjo avtomobilskih izpušnih sistemov podržaviti. Je pa leta 2018 na svojem Facebook profilu zapisal naslednje: "O glej, Boscarol in Akrapovič širita neresnice o naših zahtevah po obdavčitvi dobička in - pomembneje - grozita s stavko kapitala...Rešitev? #Nationalize!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot je razvidno iz Kordiševe objave, je 'promoviral' nacionalizacijo podjetij, ki jih imata Igor Akrapovič, torej proizvodnja izpušnih sistemov za motorje z notranjim izgorevanjem in Ivo Boscarol (nekdanji lastnik Pipistrela). Izjavo smo zato na Dejstvomeru označili s previdno.

icon-expand

Kordiš je že večkrat prišel navzkriž s podjetniki. Nedavno je ponovno javno komentiral Boscarola, ko je slednji prodal svoje podjetje Pipistrel ameriškemu letalskemu podjetju Textron. Kordiš je na Facebooku pozval: "Zadružni prevzem in delavsko upravljanje podjetij – zdaj!" Bi bila vojaška nevtralna drža res dražja? Milan Brglez pravi, da bi bila vojaška nevtralna drža, torej da Slovenija ne bi bila članica Nata in bi obrambo zagotavljali sami, za nas precej dražja. Morali bi vložiti ogromno denarja. Ali ta izjava drži? Preverili smo, koliko danes dajemo za potrebe vojske in to primerjali z Avstrijo in Švico, ki sta nevtralni državi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Najnovejši podatki Eurostata za vse države so sicer iz leta 2020, ko je Slovenija za obrambo namenila več kot nevtralni Avstrija in Švica, in sicer en odstotek BDP. Švica denimo 0,9, Avstrija pa 0,6 odstotka BDP. Izjavo smo označili kot previdno, saj primer nevtralnih držav kaže, da jih obramba stane manj kot Slovenijo. Manj kot Avstrija, obrambi namenijo le tri evropske države, med njimi Malta in Irska, ki nista članici Nata in Islandija, ki stalne vojske nima. Donedavno nevtralni Finska in Švedska za obrambo namenita več kot Slovenija, v teku so namreč postopki, da se bosta priključili članicam zveze Nato. V povprečju pa države članice Evropske unije obrambi odrežejo 1,3 odstotka nacionalnega BDP-ja.

icon-expand

Slovenija bi glede na proračun, letos za obrambo morala nameniti 1,31 odstotka BDP, a bo ta odstotek po rebalansu nižji, in sicer bo znašal 1,27 odstotka BDP. Od skupno 840 milijonov evrov, ki jih bo po rebalansu prejelo ministrstvo za obrambo, bodo Slovenski vojski namenili 75 odstotkov vseh sredstev, kar znaša 629,8 milijona evrov. Dva odstotka BDP, ki je dolga leta veljal za standard, kot pravi vodstvo zavezništva, pa postaja vse bolj spodnja in ne več zgornja meja, pa sicer dosega devet članic. Povprečno vse članice zveze Nato za obrambo namenjajo 2,57 odstotka skupnih BDP. Evropa in Kanada, brez ZDA, skupaj sicer nekoliko manj, 1,64 odstotka BDP. Realno pa so se obrambni izdatki celotnega zavezništva povečali že lani, še pred rusko agresijo na Ukrajino, in sicer za 1,23 odstotka. Po podatkih Nata je Slovenija leta 2021 proračun povečala za 2,81 odstotka. Vojna v Ukrajini je sicer spremenila tudi namere držav, ki niso del zavezništva. Nekaj dni po prvem napadu ruskih vojakov na ukrajinskih tleh je Nemčija napovedala 100 milijard evrov vredno investicijo v vojaško opremo in zagotovila, da bo obrambni proračun že letos presegel mejo dveh odstotkov BDP. Milan Brglez: Od predavatelja do politika Politolog Milan Brglez je svojo kariero začel na Fakulteti za družbene vede, kjer je bil zaposlen več kot 20 let. Najprej kot raziskovalec, asistent, docent in nato predstojnik Katedre za mednarodne odnose. Bil je podpredsednik Rdečega križa Slovenije. Kot član skupine pravnikov, je svetoval slovenski vladi pri pripravi memoranduma za arbitražo o meji s Hrvaško. Na politično prizorišče je stopil leta 2014, ko je bila ustanovljena Stranka Mira Cerarja. Tega leta postane poslanec in predsednik državnega zbora. V času, ko je bil predsednik DZ so z glasovi SMC, Desusa, SD, ZaAB-a in ZL odvzeli mandat Janezu Janši, ker je bil pravnomočno obsojen. Janša je bil takrat vodja največje opozicijske stranke. Pozneje je ustavno sodišče presodilo, da odvzem ni bil na mestu in da Janši pripada povračilo škode.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bil je tudi podpredsednik stranke SMC, a je iz stranke, po tem, ko so napovedali njegovo izključitev, izstopil. SMC mu je očital, da se je sam imenoval za predsednika DZ-ja, Brglez se je branil, češ, da je njegova izključitev zrežirana, očitki pa neutemeljeni. Leta 2018 prestopi v stranko SD in postane evropski poslanec. Leta 2019 postane predsednik Šahovske zveze Slovenije, nanj se je takrat zgrmela množica očitkov o poslovanju zveze in o njegovem imenovanju, zvezo je pod drobnogled vzel tudi Inšpektorat za šolstvo. Očitke o kršitvah so v zvezi demantirali.

icon-expand Milan Brglez FOTO: Damjan Žibert

Sedaj je stopil v tekmo za mesto predsednika države. Njegovo kampanjo bo financirala SD, ki pa je poseben transakcijski račun za financiranje volilne kampanje odprla prepozno. Rok 7. septembra so, kot pojasnjujejo v stranki, "zaradi posebnih okoliščin" zamudili. S tem so kršili zakon o volilni in referendumski kampanji in zdaj stranki grozi najmanj deset tisoč evrov globe. Te posebne okoliščine so prosili, da upoštevajo pri računskemu sodišču pri reviziji volilne kampanje. Nekdanji predsednik SMC Miro Cerar je njegovo kandidaturo pospremil z besedami, da si "osebno za predsednika republike ne želim nekoga s takšnim značajem, kot ga ima gospod Brglez." Miha Kordiš: od študentskega aktivista do predsedniškega kandidata Miha Kordiš je diplomiran filozof in literarni komparativist. V politiko je vstopil leta 2014 kot poslanec nekdanje Združene levice v Državnem zboru. Leta 2017 je ustanovljena stranka Levica, od leta 2018 do danes je Kordiš poslanec te stranke v DZ. Pred politično kariero je delal na Veleposlaništvu Bolivarske republike Venezuele in član študentskih društev.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Uroš Slak in Žiga Bonča bosta v tem tednu v oddaji 24UR ZVEČER na POP TV, gostila vse kandidate za naslednjega predsednika republike. Nocoj se bosta soočila poslanec Nove Slovenije Janez Cigler Kralj in kandidat zunajparlamentarne stranke Vesna s podporo volivcev Vladimir Prebilič.

V javnem sporu je bil Kordiš tudi z Rokom Snežičem. Ta je na več lokacijah po Sloveniji objavil plakate Kordiša v mladosti, zraven pa pripisal: "Si Slovenija to zasluži? KUL poslance." Oglaševalsko razsodišče je nato pritrdilo Pravni mreži za varstvo demokracije in ugotovilo kršitve pri plakatih naročnika Snežiča. Kot so med drugim zapisali, je poslanec na plakatih "upodobljen na način, da je izpostavljen vsaj posmehu pa tudi zaničevanju" ter da "plakat iritira relevanten del splošne javnosti, ki ne pristaja na tak način komunikacije v javnosti in medijih".

icon-expand Miha Kordiš FOTO: Damjan Žibert

Njun tako imenovan oglaševalski spor je Rok Snežič provokativno prenesel tudi v parlament. Na zaslišanje pred preiskovalno komisijo, ki je ugotavljala domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, se je ob boku žene Snežič pojavil oblečen v majici s fotografijo Mihe Kordiša, ki ima v rokah banano. Enako fotografijo je imel tudi na svoji maski iz blaga, ki pa jo je zaradi takratnih epidemioloških ukrepov moral sneti in zamenjati za kirurško. Kordiš se za pravne sankcije zoper Snežiča ni odločil, pač pa je pričel prodajati majice in puloverje s svojo fotografijo, sredstva, kot je zapisal, pa je želel nameniti žrtvam nasilja SDS in njihove sodne stroške pri Pravni mreži za varstvo demokracije.