Bi nadzor nad delom komisij zajezil rekordno porabo denarja za osebno asistenco?

Uporabnike osebne asistence ocenjuje dvočlanska komisija, izbrana iz liste 111 izvedencev, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Komisija določi uporabniku - invalidu število ur in vsebino osebne asistence. Člani komisije so lahko strokovnjaki s področja socialnega, zdravstvenega varstva in predstavniki uporabnikov. Komisija na domu obišče uporabnika, z njim preživi v povprečju tri ure in pri tem uporablja ocenjevalni obrazec. Na podlagi mnenja komisije o upravičenosti do osebne asistence odloči center za socialno delo.

Člani komisije so neprimerni, neusposobljeni in neizobraženi

Kritik na račun komisij je veliko. Ocenjevalcev je preveč, so neprimerni, neusposobljeni in neizobraženi, trdi predsednica društva YHD - Društva za teorijo in kulturo hendikepa Elena Pečarič, ki je tudi sama članica komisije. "Praktično ni nobene strokovne kontrole, nekateri imajo veliko preveč ur, je vse bolj tako na hojladri."

Usposabljanj je bilo premalo in niso bila primerna, dodaja in govori iz lastnih izkušenj. "Smo imeli tri dni izobraževanj po šest ur. Jaz to delam že vse življenje in to tudi obvladam, drugi pa so dobili dovoljenje in jaz trdim, da tudi zdaj ne vejo, kaj pomeni osebna asistenca."

Drži, sporočajo in MDDSZ, člani komisij so imeli pred začetkom ocenjevanj tridnevno izobraževanje, ki ga je organizirala Skupnost centrov za socialno delo (SCSD) v sodelovanju z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV). Ob tem dodajajo, da so bili z opravljenimi usposabljanji deležni osnovnega znanja, prepričani pa so, "da zelo dobro poznajo razliko med osebno asistenco in dolgotrajno oskrbo, se pa velikokrat znajdejo pod pritiski zaradi odsotnosti storitev, ki bi jih ljudje potrebovali, denimo dolgotrajne oskrbe."

Spomnimo, zakon o dolgotrajni oskrbi (sem bi sodili tudi najtežji invalidi) država sprejema že več kot desetletje, na ministrstvu za zdravje javno razpravo o zakonu, ki ga zdaj pripravljajo, sicer napovedujejo za januar 2020. Po neuradnih informacijah naj bi bile finančne posledice tega zakona izjemno visoke, okoli 300 milijonov evrov tako, da bo sprejetje tega zakona še enkrat več izjemno velik zalogaj.