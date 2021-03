Bi nas cepilni potni listi osvobodili ali še dodatno omejili?

Ker je novi koronavirus močno omejil potovanja, s tem pa povzročil katastrofalne posledice za turizem, so se številne države zavzele za uvedbo covid cepilnega potnega lista. Ta naj bi že cepljenim turistom omogočal potovanja v države brez predložitve negativnega testa ali odhoda v karanteno. 21. januarja je Islandija postala prva evropska država, ki je državljanom ob prejetju dveh odmerkov cepiva proti covidu-19 izdala potrdilo o cepljenju, za uvedbo posebnih potrdil sta se odločili tudi Danska in Švedska, zanimanje za cepilne potne liste pa so izrazile tudi številne druge države.

Komisija je zagotovila, da je za ta namen pripravljena pomagati pri usklajevanju standardov zaupanja in varnosti ter pomagati pri povezovanju nacionalnih zdravstvenih sistemov. Z državami članicami sodeluje, da bi razvila evropsko rešitev za sistem certifikatov, ki bi upošteval vsa pravila Evropske unije glede varstva podatkov, varnosti in zasebnosti ter zagotovil varno preverjanje njihove pristnosti povsod v Uniji. "Sistem bi hkrati omogočil vzajemno priznavanje in hitro implementacijo na strani držav. Kot je poudarila predsednica von der Leyen, je pomembno, da je sistem oblikovan tako, da omogoča uravnotežene alternative za dostop do možnosti, ki bi jih dal certifikat, v primeru, ko cepivo ni na voljo vsem," odgovarja Sheppard Kandučeva.

"Na koncu se bo vsaka država zase odločala, kaj bo takšno potrdilo o cepljenju zajemalo, odločala zlasti v vsaki državi. Toda na ravni Evropske unije menim, da bi jih morali uporabiti za zagotovitev delovanja enotnega trga. In dobra novica je, da ne začnemo iz nič," je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen . Konec januarja so se namreč države članice dogovorile, kakšni podatki so potrebni za takšno potrdilo o cepljenju za medicinske namene. Enotna vsebina cepilnega potnega lista bi tako zajemala podatke o vrsti uporabljenega cepiva, edinstveni identifikator, kot na primer IBAN kodo, in najmanjši nabor podatkov, ki je potreben za vsako potrdilo.

"Če želimo, da se certifikati covid-19 uvedejo do poletja, bodo morale države članice hitro ukrepati v pripravah in uvajanju,” izpostavi Lara Sheppard Kanduč z Evropske komisije. Morebitna uvedba cepilnega potnega lista je bila tudi ena izmed pomembnih točk zadnjega srečanja vrha držav članic Evropske unije. Na tem področju ostaja namreč nemalo odprtih vprašanj in morebitnih težav, ki bi jih uvedba cepilnega potnega lista lahko ustvarila.

Pomembno pri vzpostavitvi enotnega sistema bi bilo tudi, da so informacije politično nevtralne. Sistem bi tako beležil le podatke o tem, ali je bila oseba cepljena, ali ima negativen PCR-test ali pa je koronavirus že prebolela in je kot takšna imuna. Certifikate bi preverjali prek varnega sistema s pomočjo unikatnega elementa na vsakem izmed njih podatki pa bi bili na voljo na osnovi principa "minimalizacije podatkov in selektivnega razkritja", poudarja Sheppard Kandučeva: "Na voljo bi bili torej le minimalni, najbolj nujni podatki, preverjali pa bi se lahko le tisti, ki so relevantni za specifično uporabo in na podlagi relevantne pravne osnove." Osnove torej so, zdaj je treba opraviti le še tehnično delo, je prepričana von der Leyenova. "Države članice bodo morale z izvajanjem hitro napredovati, če želimo, da bo takšen ‘zeleni certifikat’ vzpostavljen do tega poletja."

Tehnično bi vsaka država članica oblikovala nacionalni način implementacije teh certifikatov. "Interoperabilnost bi lahko delovala na podlagi nacionalnih aplikacij, ni pa to edina možnost. Tudi klasični, papirni dokumenti z unikatnim identifikacijskim elementom so ena izmed variant," pove Sheppard Kandučeva. Za vzpostavitev interoperabilnosti, torej sposobnosti koherentnega in učinkovitega delovanja za dosego cilja, na ravni Unije, podobno kot pri sistemu za interoperabilnost covid-19 aplikacij za sledenje, so potrebni vsaj trije meseci, še poudarja.

Uvedba cepilnih potnih listov bi spodbudila cepljenje

Cepilnim potnim listom je naklonjen tudi infektolog Splošne bolnišnice Celje Miha Simoniti: "Uvedba tovrstnih potnih listov je skoraj neizogibna in jo načeloma podpiram. V prvi vrsti zato, ker bi na tak način še dodatno spodbudili cepljenje in dosegli višjo precepljenost, pa tudi zato, ker bi s tem dosegli višjo raven varnosti glede vračajočih se popotnikov." Prepričan je, da bi morala Slovenija prevzeti dobre prakse iz tujih držav in jih prilagoditi razmeram v državi. "Še bolj pa sem naklonjen enotnemu potnemu listu Evropske unije," pove ter doda, da bi morali slediti državam, kot je Islandija.

Ob tem poudarja, da dokazilo o cepljenju ob vstopu v državo ni nova ideja. Za vstop v nekatere države je tako že potrebno pokazati potrdilo o cepljenju proti davici, rumeni mrzlici ali meningokoknemu meningitisu. "Vsaka država ima pravico in pravzaprav dolžnost, da zaščiti svoje državljane pred vnosom nalezljive bolezni, kot je na primer rumena mrzlica, ali prepreči izvoz virusa iz svoje države," je prepričan infektolog, ki opozarja, da tudi nekatere službe v tujini zahtevajo predložitev dokazila o cepljenosti proti otroškim nalezljivim boleznim ali dokazila, da z določeno boleznijo, kot je na primer tuberkuloza, niso okuženi. "Večje razlike s cepljenjem proti SARS-CoV-2 ne vidim,"dodaja.