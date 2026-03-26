Biti poslanec – pravice in ugodnosti

Plača z novim mandatom višja

Poslanci državnega zbora bodo imeli s tem mandatom višjo plačo. Če je njihova mesečna bruto plača danes od 6.087,86 evra, toliko dobi predsednik državnega zbora, do 4.112,74 evra bruto, kolikor dobi poslanec brez dodatnih funkcij, bo z novim mandatom višja. Predsednik parlamenta bo dobil tako 6.743,82 evra bruto, poslanec brez dodatnih funkcij pa 6.743,82 evra bruto na mesec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Postopno pa se bo njihova osnovna plača še zviševala, in sicer do januarja 2028, ko bo dobil predsednik državnega zbora 8.821,04 evra, poslanec brez dodatnih funkcij pa 6.372,51 evra bruto na mesec. Poslancem sicer pripadajo tako kot vsem zaposlenim povračilo stroškov prevoza, nadomestilo za malice, regres za letni dopust itn.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Je plača poslancev primerna delu, ki ga opravljajo? "Gre za zahtevno in odgovorno delo," pravi ekonomistka dr. Mejra Festić. Kot pravi, je pomembno, da so plače poslancev pri nas primerljive z drugimi državami Evropske unije, saj to "znižuje tudi tveganja koruptivnosti."

Se pa pri poslancih pričakuje, nadaljuje Festić, ustrezno znanje, veščine, izobrazbo, sposobnost komunikacije in ustrezni psihološki profil.

Od 500 do 800 evrov na mesec za delo v volilni enoti

Poleg plače prejemajo poslanci mesečni pavšal za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi z delom v volilni enoti. Gre za stroške, povezane z njihovimi obiski v volilni enoti, uporabo prostorov izven prostorov poslanske pisarne, prevozne stroške, prenočevanja, dnevnice ipd. Znesek pavšala je odvisen od oddaljenosti stalnega prebivališča poslanca od sedeža Državnega zbora. Poslanci, ki imajo stalno bivališče, oddaljeno do 50 km, dobijo 500 evrov na mesec, tisti s stalnim bivališčem, oddaljenim med 50 in 100 km, 600 evrov, 700 evrov mesečno dobijo poslanci z bivališčem, oddaljenim med 100 in 150 km, 800 evrov pa v primeru oddaljenosti več kot 150 km.

180 evrov mesečno za poslanske pisarne

Za delovanje poslanske pisarne dobi poslanec na mesec 180 evrov. Ta denar je namenjen predvsem za pokrivanje stroškov najemnine in obratovalnih stroškov poslanske pisarne, lahko pa tudi za stroške dela strokovno-administrativnih delavcev in materialnih stroškov. Poslanec tega denarja ne prejme neposredno, temveč ga dobi najemodajalec oziroma tisti, ki za poslansko pisarno opravlja strokovno-administrativna dela na podlagi pogodbe o delu.

800 evrov letno za usposabljanje in izobraževanje

Poslancem na leto pripada 800 evrov za usposabljanje in izobraževanje, ki zajema udeležbo na seminarjih, posvetih, delavnicah, tečajih, konferencah in strokovnih srečanjih z namenom pridobivanja strokovnih znanj na posameznih področjih, povezanih z opravljanjem funkcije.

Nadomestilo za ločeno življenje, jubilejna nagrada

Nadomestilo za ločeno življenje pripada poslancem v enaki višini kot javnim uslužbencem v državni upravi, če znaša razdalja naslova bivališča ožje družine do sedeža Državnega zbora več kot 70 kilometrov. Znesek, ki ga za to dobijo, se uskladi enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin. Višina nadomestila v letošnjem letu je 177,33 evra. Poslancem tako kot ostalim funkcionarjem pripada jubilejna nagrada v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence, in sicer od 364,33 do 728,66 evra, odvisna je od let delovne dobe.

40 delovnih dni dopusta

Poslanci imajo na podlagi Zakon o poslancih pravico do letnega dopusta v višini do 40 delovnih dni ter pravico do izrednega plačanega dopusta do 7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih razlogov. V izjemnih primerih se lahko poslancu odobri tudi izredni dopust do 30 dni v koledarskem letu.

Nadomestilo poslanske plače po koncu mandata

Poslanci, ki niso ponovno izvoljeni v parlament in nimajo druge ustrezne zaposlitve ter ne izpolnjujejo minimalnih pogojev za starostno pokojnino, imajo pravico do nadomestila plače šest mesecev od prenehanja mandata. Poslanec, ki je opravljal funkcijo poslanca že pred mandatom, ki mu je prenehal, ima za vsak prejšnji zaporedni mandat pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila, vendar ne več kot šest mesecev skupaj. Skupaj lahko torej poslanec nadomestilo prejema najdlje 12 mesecev. Višina poslanskega nadomestila je določena v višini 80 odstotkov zadnje plače, ki jo je poslanec prejemal, ko je opravljal funkcijo.

Koliko znašajo najemnine službenih stanovanj?

Državni zbor ima za poslance na voljo 49 stanovanj. Vsa so v Ljubljani, velika pa so od 19,44 do 68,92 kvadratnih metrov. Večina stanovanj ima tudi urejen parkirni prostor. Če je število prosilcev za stanovanja večje od števila razpoložljivih stanovanj ali če je prosilcev za isto stanovanje več, ima prednost tisti, ki je po kriteriju časovne oddaljenosti po najhitrejši cestni povezavi od bivališča prosilca, od koder se dejansko vozi, do sedeža Državnega zbora bolj oddaljen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V iztekajočem se mandatu ima službena stanovanja 13 poslancev. Za največjega, 67 kvadratnih metrov velikega, poslanka Nataša Avšič Bogovič, sicer uspešna na nedeljskih volitvah, plačuje 317,32 evov mesečne najemnine in 79,33 evrov na mesec obrabnine, skupaj torej 369,65 evrov na mesec. Ne bo pa do stanovanja več upravičen Miha Kordiš, ki danes za dobrih 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje plačuje dobrih 404 evre najemnine in obrabnine na mesec, saj ni bil več izvoljen v parlament.

Službena vozila

Državni zbor ima na voljo šest vozil, in sicer pet protokolarnih, to so dve vozili Audi A6, letnika 2016 in 2018, eno vozilo BMW 540d xDrive Sedan, letnik 2025, dve kombi vozili Mercedes Benz V, letnik 2016 in 2021, in eno vozilo Škoda Superb, letnik 2009. Predsednik državnega zbora ima pravico do stalne uporabe službenega avtomobila z voznikom, vendar mu v okviru varovanja vozilo zagotavlja Ministrstvo za notranje zadeve. Vozila z voznikom oziroma protokolarna vozila so namenjena prevozu tujih gostov v Sloveniji in poslancem za službena potovanja v Sloveniji in v tujini. Službeno vozilo z voznikom lahko uporabljajo podpredsedniki Državnega zbora, vodje poslanskih skupin, predsedniki delovnih teles ter poslanci. Vozila brez voznika za službene potrebe lahko uporabljajo poslanci in vsi zaposleni v Državnem zboru, ki jim jih po pravilniku o uporabi dodeli v uporabo generalni sekretar Državnega zbora. Za stalno uporabo lahko dobi službeni avtomobil poslanska skupina, ki šteje dvajset ali več poslancev.

Službeni računalniki in telefoni

Poslanci imajo na voljo tudi računalnike in telefone. Po podatkih Državnega zbora uporablja v iztekajočem se mandatu 71 poslancev prenosne računalnike Lenovo ThinkPad T14s, 13 poslancev pa prenosne računalnike Lenovo ThinkPad T480s, ki so jih prejeli že v prejšnjem mandatu. Preostali poslanci uporabljajo lastne prenosne računalnike ali enega izmed 27 stacionarnih računalnikov, ki so namenjeni poslancem in poslanskim skupinam. Tisti, ki imajo službene mobilne telefone, uporabljajo Samsung Galaxy S 9, Samsung Galaxy S 21, Samsung Galaxy S 23, Samsung Galaxy S 24, Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A56, Apple Iphone 14 in Apple ProMax 13, sporočajo iz Državnega zbora. 77 poslancev se je odločilo za službeno naročniško razmerje, 84 pa jih je vzelo službeni telefon. Državni zbor za uporabo službenega mobilnega telefona letno krije stroške predsedniku državnega zbora in vodji poslanske skupine v višini 800 evrov, 700 evrov podpredsedniku, ostalim poslancem pa 600 evrov. Za poslance pa je poskrbljeno tudi glede parkiranja. Državni zbor ima zanje najeta parkirna mesta pod Trgom republike. Parkirni prostori se jim zagotavljajo na podlagi 32. in 34. člena Zakona o poslancih.