Imamo zavarovane hiše, če se zgodi v Ljubljani rušilni potres?

Kako je, ko v potresu izgubiš svoj dom, dobro ve družina Wojčicki. Kaj se zgodi, če hiše niso dobro zgrajene in potresno odporne, smo lahko videli v Zgornjem Posočju, na enem od potresno bolj nevarnih območij pri nas, kjer sta se v šestih letih zgodila dva potresa, prvi na velikonočno nedeljo 1998, njegova magnituda je bila 5,6, drugi manj močan potres pa leta 2004. Prvi je poškodoval več kot 4000 objektov, drugi 2000. Družina Wojčicki je bila ena tistih, ki je doživela oba. "V letu 1998 je hiša dobila rumeno piko, kar je pomenilo, da jo je treba popraviti, leta 2004 pa je dobila rdečo piko, torej ni bila več primerna za bivanje in jo je bilo treba porušiti," je leta 2020, ko jim je država začela graditi novo hišo, za 24UR Inšpektor povedala Petra Wojčicki .

Leta 2021 je družina Wojčicki, po zapletih z lastništvom, le dočakala novo hišo. Tistih par tisočakov, ki so jih po drugem potresu dobili od zavarovalnice, so nakazali v državni proračun k ostalemu denarju, s čimer se je nato financirala gradnja nove.

Za obnovo po obeh potresih je država dodelila 170 milijonov evrov. Na ministrstvu za naravne vire in prostor konkretne številke, koliko je bilo škode, danes nimajo. Zakaj? Ker so metodologije neprimerljive z današnjimi. Popotresna obnova po potresu iz leta 1998 je bila končana v letu 2009. Obnova z državnimi sredstvi je potekala na 1829 objektih. Popotresna obnova po potresu iz leta 2004 je, razen v posameznih primerih, zaključena - tri odstotke oz. 19 objektov je še v fazi obnove. Obnovljenih je bilo 620 objektov. Državno tehnično pisarno, ki je skrbela za obnovo, so letos aprila zaprli.

V Sloveniji že dolgo ni bilo potresa, zadnji večji je bil leta 2004. "In ta spomin zelo hitro izbriše neprijetne dogodke. Potres ni zadostno zavarovan," pravi Maja Krumberger , direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja. Ocenjuje, da tretjina nepremičnin ni zavarovanih, tretjina od teh pa tudi nima dodatnih kritij, kot so plaz, potres, poplave. Danes so na voljo zavarovanja pri različnih zavarovalnicah, a ob potresu 1998 še niso obstajala, pravijo na Občini Bovec.

Petra Wojčicki pravi, da so novo hišo v primeru potresa zavarovali leta 2021. Za zavarovanje za potres so plačali 84 evrov na leto. Premija se je leta 2022 zvišala na 105 evrov, ampak so za 45.000 evrov povečali zavarovalno vsoto. "Se mi ne zdi velik strošek, glede na to, da imamo zavarovano celotno hišo," pravi Petra Wojčicki. Letos se jim je premija za hišo s 440 evrov zvišala na 515 evrov.

Premija je odvisna od velikosti in starosti objekta (ali je bila zgradba zgrajena pred ali po letu 1965), leta obnove, potresne izpostavljenosti (Slovenijo delimo na štiri cone) in dogovorjene soudeležbe zavarovanca ob škodi (dva, pet ali deset odstotkov od zavarovalne vsote). "Med najmanj in najbolj potresno izpostavljenim območjem je približno štirikratna razlika v višini premije," pojasnjujejo pri Zavarovalnici Triglav. Izračun, koliko nas stane zavarovanje v primeru potresa, nam je poslala samo Zavarovalnica Sava. Za 100.000 evrov vredno nepremičnino bi v prvi potresni coni, kjer je verjetnost za potres najmanjša, pri zavarovanju doplačali 20 evrov na leto za nevarnost potresa.

"Potres je visoko tveganje, ki se ga zavarovalničarji najbolj bojimo," pravi Maja Krumberger. Občasno morajo zavarovalnice opraviti stresne teste, ali so zavarovalnice sposobne finančno preživeti različna krizna obdobja in eden izmed testov se vedno vrti okoli potresa v Ljubljani. "Ljubljana je na prelomnici in je izrazito izpostavljena potresnim tveganjem. Zadnji večji potres je bil leta 1895. Če bi se ta ponovil oz. ta intenziteta, bi bila ta škoda neprimerno večja od tega, kar smo gledali zdaj na začetku avgusta," opozarja Krumbergerjeva.

Imamo države, kjer se obveznega zavarovanja nepremičnin velikokrat poslužujejo, tako Krumberger. Turčija ima npr. obvezno zavarovanje potresa. "V začetku leta so imeli na vzhodu Turčije katastrofalni potresni dogodek, kjer so ugotovili, da je bilo samo 50 odstotkov zavarovanih nepremičnin, pa še vprašanje, ali so bile zavarovanja ustrezna. Vedno, ko razmišljamo o obveznem zavarovanju, moramo vnesti sisteme nadzora, kaznovanja, kontrole, kjer pa običajno nastanejo problemi," pravi Krumberger in dodaja, da se načeloma zavarovalnice ne zavzemajo za obvezna zavarovanja, čeprav bi bilo to za njih najlažje, "ampak spodbujamo, da je zavarovanje potrebno".

Do leta 1964 v Sloveniji nismo imeli nikakršnih predpisov o tem, kako naj se potresno varno gradi. Po tem letu, po potresu v Skopju, so bila sprejeta prva navodila oz. predpisi, kako graditi potresno varno. Od leta 2007 pa imamo sodobne standarde gradnje in vsi objekti, zgrajeni po tem letu, so potresno varni.

Pri vseh tveganjih, ki imajo značilnost katastrofe, kar so bile tudi poplave, se zavarovalnice zavarujejo pri pozavarovalnicah. Drugače ne bi zmogle v primeru poplav tako hitro izplačati škod, pravi Krumbergerjeva. "Zavarovalnice si v pogodbi opredelijo, mi bomo plačali do škode x milijonov pri enemu dogodku in vse, kar gre čez, na koncu plača pozavarovanje oz. mednarodni trg."

Kakšne so anomalije pri zavarovanjih? Zakaj je v osnovnem zavarovanju hiše kritje v primeru padca letala, poplave pa ne? So zavarovalnice včasih zavarovale stanovanje v 9. nadstropju v primeru poplav? Nadaljujemo v rubriki Dejstva v četrtek.

Kaj bi se zgodilo, če bi v Ljubljani nastal tak potres, kot se pričakuje, da lahko nastane? V Ljubljani je ogroženih 393 višjih stavb. "Nastala bi ogromna gmotna škoda, po grobi oceni približno osem milijard evrov. Ogromen del gospodarske aktivnosti bi se ustavil in katastrofa bi zahtevala ogromno število človeških žrtev, v teh ogroženih objektih živi od 88.000 do 228.000 ljudi," pojasnjuje Pogačnik.

Potresno nevarnih stavb je v Sloveniji ogromno, tega stavbnega fonda je cca. od 42.000 do 100.000 stavb, ocenjuje Andrej Pogačnik. Stavbe bi bile v primeru potresa zelo poškodovane ali uničene. Gre za enostanovanjske in večstanovanjske hiše, tudi javne objekte. Skratka, vsi objekti, ki so bili zgrajeni do leta 1964, so popolnoma brez potresne odpornosti . "Niso bili zgrajeni z mislijo, da lahko nastane takšna obtežitev," pojasnjuje Pogačnik.

Smo se kaj naučili iz preteklih potresov? Katastrofalne razmere so zelo podvržene hitri kolektivni pozabi, pravi Pogačnik. "Takrat, ko se zgodijo, se jih vsi zavedamo in vemo, da smo ogroženi, ampak ker se to ni zgodilo nam, radi hitro pozabimo in ne mislimo na to, čeprav je ta nevarnost vedno prisotna. V Ljubljani je bil potres pred 120 leti in lahko se zgodi jutri."

Katastrofe nas vedno ujamejo nepripravljene, dodaja Pogačnik. "Mi nikoli ne rečemo, dajmo naš stavbni fond počasi, ampak permanentno utrjevati. S tem, ko ga bomo utrdili, bomo zmanjšali nevarnost in škodo, ki potencialno lahko nastane ter razporedili bomo na daljši časovni interval stroške obnove. Zdaj pa ne vlagamo nič, potem bomo pa doživeli katastrofo, imeli bomo ogromno smrtnih žrtev, imeli bomo izpad gospodarstva in bodo stroški dvakrat, trikrat večji."

Energetsko obnavljamo bolnišnice, ki potresno niso varne

Pogačnik pravi, da na zbornici že dolga leta opozarjajo, da je energetska sanacija objektov, ki poteka preko Ekosklada, neustrezna. "Na starejše objekte, ki so potresno neodporni, se dajejo nova okna, lep stiropor in lepa fasada. Objekt je videti kot nov, čeprav v resnici sama konstrukcija ni odporna. Potresno sanacijo bi morali izvajati pred ali hkrati z energetsko, da je stavba res varna s stališča potresa in energetsko učinkovita. To bi bila najboljša rešitev," pravi Pogačnik.