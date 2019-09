Bo minister Šabeder predlagal uzakonitev popolne objave farmacevtskih nakazil zdravnikom?

Prav zaradi številnih škandalov, so farmacevtske družbe pred štiri leti na podlagi Kodeksa transparentnosti začele objavljati podatke, koliko denarja nakazujejo zdravnikom in zdravstvenim organizacijam, vendar samo za tiste zdravnike, ki s tem soglašajo, nakazila s.p.-jev, d.o.o.-jev, zdravstvenih organizacij in društev so objavljeni.

Sum korupcije, konflikt interesov? Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je junija v Državnem zboru dejal, da je“policija v obdobju od leta 2014 do junija 2019 na področju odkrivanja in preiskovanja korupcije v zdravstvu obravnavala 129 zadev. Na tožilstvo so bile poslane kazenske ovadbe za 100 kaznivih dejanj. Ovadbe so se nanašale tudi na zdravljenje.”

Kot zapišejo na Ministrstvu za zdravje (MZ): “Minister zagovarja načelo ničelne tolerance do korupcije. Od vseh zaposlenih v zdravstvu pričakuje, da se vsakršen sum morebitnega sprejema tovrstnih daril ali denarja nemudoma prijavi vodstvu in zato pristojnim organom.”

Ali je to sploh prioriteta ministra Šabedra? Ali ministrstvo želi urediti sistem tako, da bi javno zdravstvo zagotovilo dovolj denarja za izobraževanja in potem sive cone, sumov korupcije zaradi sprege med zdravniki in farmacevti ne bi bilo? Odgovora nismo prejeli.

To pa ni edini predlog ZZZS, ki bi se lahko uredil z novelo Zakona o zdravilih. MZ-ju so predlagali, da bi uzakonili dogovor o povračilu stroškov za prekoračen obseg izdanih zdravil, saj je rast izdatkov za zdravila previsoka.

Minister Šabeder je bil nedavno generalni direktor UKC Ljubljana , od koder prihaja pet rekorderjev, trije dolgoletni predstojniki, po nakazilih iz farmacije, ki so nedvoumno na račune prejeli več kot 20.000 evrov. Tega področja, kot direktor ni uredil, čeprav iz MZ sporočajo: “Donacije imajo urejene posamezne bolnišnice s finančnimi predpisi in internimi pravili.”

Zbornica oziroma Čebašek Travnikova, ki je začela mandat z zgodbo o visoki plači , se do uzakonitve niso opredelili, zapišejo načelno stališče.“Zdravniška zbornica Slovenije podpira transparentnost sodelovanja med zdravniki in farmacevtsko industrijo. Zaradi zavezanosti visokim etičnim merilom pri zdravniškem poklicu Zdravniška zbornica Slovenije od zdravnikov pričakuje, da je vsako tako poslovanje zakonito in transparentno.”

Vprašanje o zakonski ureditvi transparentnosti nakazil smo naslovili tudi na cehovsko organizacijo Zdravniško zbornico Slovenije (Zbornica), ki jo vodi Zdenka Čebašek Travnik in je, mimogrede, tudi med prejemniki farmacevtskega denarja. Za nadomestilo storitev in svetovanja sta Zbornici dve farmacevtski družbi nakazali 5642 evrov.

Prepričani so, da bi tako bilo več denarja za bolnika in bolnišnice.

Kot pravijo na ZZZS, “farmacevtskim korporacijam zagotavljajo zmerno letno rast od enega do dveh odstotkov, kar je več, si država ne more privoščiti, zato od njih pričakujejo, da so družbeno odgovorni.”

Brecelj je prepričan, da je velikolažje, če so pravila napisana, meja, pravi, je zelo tanka. “Recimo, organizirajo izobraževanja v tujini. Tvoje vodstvo mora to vedeti, natančno poznati, zakaj gre in postaviti pravila, ali si lahko v hotelu s petimi zvezdicami, ali lahko v letalu sediš spredaj ali zadaj. Če bi bila napisana pravila, bi se vedelo, kdaj si šel čez mejo, kdaj si kršil. Če bi šel čez mejo, bi morali ukrepati tako pri farmacevtih, kot pri zdravnikih."

Javno so uzakonitvi naklonjeni tudi na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke(JAZMP). Pravijo, da podpirajo“prizadevanja sistemske ureditve na način, da bi bil kakršenkoli tok denarja med zdravniki in farmacevtsko industrijo v celoti transparenten, saj je tu nujno potrebno upoštevati vidik integritete in s tem povezanega tveganja za javno zdravje.”

Kako bi bilo treba to pomanjkljivo področje zakonsko urediti, smo vprašali tudi Transparency International Slovenija (TI SI) . Generalni sekretar Vid Tomićpojasnjuje, da ima Slovenija dobro urejen sistem zagotavljanja transparentnosti transakcij iz javnega v zasebni sektor, medtem ko je“preglednost transakcij iz zasebnega v javni sektor, pomanjkljivo urejena, kar posledično veča korupcijska tveganja.”

Prav zato v TI Sl poudarjajo, da je zakonska podlaga ključnega pomena “za vzpostavitev primernega modela poročanja transakcij v smeri iz zasebnega v javni sektor, bodisi na strani plačnikov, bodisi na strani prejemnikov transakcij in na ta način sistemsko zagotoviti transparentnost te vrste transakcij tako v farmaciji kot tudi v drugih panogah.”

Forum: “Sodelovanje med zdravniki in farmacevtsko industrijo je nujno”

V Forumu izpostavljajo, da se je z objavo nakazil (lani jih je bilo za 11,5 milijona evrov bruto) pokazal napredek pri zagotavljanju večje preglednosti. “Prizadevanja Foruma so že vsa ta leta usmerjena v spodbujanje poimenskih objav in s tem tudi vse večje transparentnosti.” In vnovič izpostavljajo čemu v resnici farmacevtska podjetja namenjajo denar. Donacije - prispevki za izobraževanje, pri čemer prejemnik donacij ne sme biti posamezni zdravstveni delavec, temveč strokovna, kredibilna organizacija. Prispevke za kritje stroškov dogodkov, nadomestila za storitve in svetovanje, kot so honorarji za predavatelje in sodelovanje na področju kliničnih raziskav in razvoja.

Poudarjajo, da je “sodelovanje med farmacevtsko industrijo in zdravstveno stroko nujno za razvoj novih zdravil in metod zdravljenja. Da poteka v dobro družbe in bolnikov, zagotavljata tako regulacija na državni in EU ravni, kot samoregulacija na ravniEvropskega združenja farmacevtskih podjetij, nacionalnih združenj, kot je Forum v Sloveniji, in še na interni ravni posameznih podjetij.”

Avstrija: “Vsota več tisoč evrov je nepredstavljiva”

Avstrija ni med državami, ki bi uzakonile popolno tranparentost, ker zato, kot razumemo splošnega zdravnika iz Borovelj Franza Wuttija, danes ni potrebe. “Ko pridejo v ambulanto, pustijo nekaj kulijev in blokov papirja. Več ne sme biti, ker za to takoj izve konkurenčno podjetje. In pride že do tožbe.”