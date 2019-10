Bo zakonski predpis z maksimalno 200 odstotno plačo odpravil anomalije?

Univerza v Ljubljani (UL) ima 26 članic oziroma fakultet in 2700 pedagoških delavcev. UL se bo lahko 3. decembra, ko bo praznovala 100 let, pohvalila z izjemnimi posamezniki, z izjemnimi dosežki. Izjemni posamezniki so tudi med rekorderji, ki so prejemali zavidljive zneske ob rednih plačah. Strokovnjakom, znanstvenikom svetovnega kova, celo akademikom ne oporekamo visokih zaslužkov, če so zanje trdo dodatno delali, jih zaslužili zakonito, brez izigravanja univerzitetnih pravil. Nedopustno pa je, da je, kot poudarijo na univerzi, na novo vzpostavljen sistem po vseh aferah brez nadzora, sistem, ki ostaja polje za okoriščanje predvsem tistih, ki si tega denarja niso zaslužili. Na fakultetah dobro vedo, kdo si plačo oplemeniteno z visokimi dodatki zasluži in kdo ne. Zdaj je priložnost, da se anomalije odpravijo in začnejo služiti le najbolj zaslužni.

Naša izjemno obširna raziskava je razkrila marsikaj, marsičesa nismo niti slutili, od silovitih odporov do izjemno slabih odnosov na nekaterih fakultetah, ki so na meji kolapsa. Za marsikatero fakulteto smo bili prepričani, da si izplačujejo visoke zneske, pa denimo sploh niso nad mejo 30 tisočakov, ki smo jo postavili za dodaten zaslužek ob plači v treh letih. Šest je takšnih: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za glasbo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta za družbene vede, Teološka fakulteta in Zdravstvena fakulteta.