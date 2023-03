Bodo bolniki po desetih letih obljub dočakali novo infekcijsko kliniko?

Infekcijska klinika že vsaj deset let čaka prenovo, pravi predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Tatjana Lejko Zupanc. Stavba, ki je stara skoraj 70 let, ne ustreza več pogojem za sodobno obravnavo kužnih bolnikov. Razmere pa so se v zadnjih letih kritično poslabšale. "Sodu je izbil dno covid, ker smo morali določene oddelke preseliti, če smo hoteli funkcionirati. Potrebno je bilo ogromno predelav in to so samo improvizacije, ni nobena dokončna rešitev." Zaradi hude prostorske stiske so čakalnice premaknili ven iz klinike – v zabojnike. Znotraj klinike zaradi premajhnih prostorov v čakalnicah ne morejo zagotoviti potrebne razdalje med kužnimi bolniki. En del klinike pa je v sosednji Fabianijevi stavbi, kjer je tudi Klinični oddelek za gastroenterologijo, ki ni potresna varna in ni več primerna za bolnišnično oskrbo.

Naval na kliniko je vse večji, pa ne le zaradi covida, ki je ohromil slovensko zdravstvo. Narašča število bolnikov, ki so kolonizirani z odpornimi bakterijami, veliko je starejših ljudi, ki potrebujejo hospitalizacijo zaradi najrazličnejših okužb. Na kliniki imajo kar nekaj nevralgičnih točk. "Stavba, ki je bila sicer takrat, ko je bila zgrajena, najsodobnejša na tem področju, je sedaj odslužila. Statično ni varna, za sanacijo statike bi bilo potrebno vložiti ogromno truda, ampak ne bi ničesar dosegli s tem, kajti drug problem so zelo majhne sobe. Seveda so ustrezale normativom izpred davnih let, po trenutnih smernicah pa veljajo samo za eno tretjino tistega, kar bi morale biti. V sobah imamo dva bolnika, pa še za enega ne ustrezajo po normativih."

Po podatkih ministrstva za zdravje je država v obdobju od 2013–2022 namenila 415,5 milijonov evrov za investicije v zdravstvo. V letih 2021–2031 sta z Zakonom o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvo predvideni dve milijardi evrov – skoraj petkrat več. Ampak zakon daje samo zakonsko podlago, ne zagotavlja pa sredstev. So načrti jasni? Minister Danijel Bešič Loredan zagotavlja, da so. "Do leta 2031 je denar razdeljen, ni še zagotovljen. Imamo tudi izziv, kako postaviti vsaj eno novo regionalno bolnišnico," pojasni.

Trenutna infekcijska klinika nima niti sob za zelo kužne bolnike, ki so okuženi s t. i. karantenskimi boleznimi, kjer je zahtevana najtežja stopnja zaščite – zaposlenih in drugih bolnikov. "Covid je kužna bolezen, vendar ni take stopnje, kot so nekatere druge, ki jih zaenkrat še nismo imeli možnosti spoznati in upam, da jih ne bomo. A moramo biti pripravljeni, moramo imeti izolacijske sobe." Zaradi podnebnih sprememb obstaja nevarnost, da se določene kužne bolezni, kot sta ebola, pljučna kuga, pojavijo tudi pri nas.

Najbolj zaposleni del infekcijske klinike so urgentne ambulante, pojasnjuje Lejko Zupančeva. "Tukaj se letno obrne skoraj 20 tisoč ljudi, veliko jih je kužnih ali pa predstavljajo nevarnost za ostale bolnike. Je kar krepek delež otrok, plus seveda njihovih staršev, in mi vse te količine ljudi ne moremo varno obravnavati, ker imamo izredno majhne čakalnice – mešajo se kužni, nekužni bolniki, ni prostora, kjer bi lahko ljudje čakali." Ker nimajo veliko postelj, bolniki zastajajo v urgentni ambulanti, v t. i. opazovalnici, včasih jih je kar veliko, pravi Lejko Zupančeva.

Poglejmo kakšni so načrti. Po vsej Sloveniji je trenutno predvidenih več kot 50 projektov gradnje, obnove, sanacije javnih zavodov. Iz košarice denarja, ki je na voljo, gre največ UKC Ljubljana – do konca leta 2026 skoraj pol milijarde evrov za 16 različnih projektov. Več kot 140.000 kvadratnih metrov oz. 70 odstotkov površin UKC je starejših od 45 let. Med večjimi naložbami je že omenjena dograditev infekcijske klinike, energetska sanacija glavne stavbe, dokončanje prizidka diagnostično-terapevtskega servisa in projekt posodobitve in dograditve urgentnega bloka, operacijskega bloka, centralnih laboratorijev in Centra intenzivne medicine v Diagnostično-terapevtskem centru. Po navedbah ministrstva za zdravje ta projekt teče od leta 2003, zaključen pa naj bi bil do konca leta 2023.

Analiza zdravstvenih potreb je sicer jasna, pravi Bešič Loredan, a bo do konca letošnjega leta še dopolnjena. "Ko bomo imeli mrežo zdravstvenih potreb za celotno Slovenijo jasno definirano in bomo natančno vedeli, kaj je tisto, kar v sami mreži manjka. Delamo analizo, koliko povratnih sredstev iz EU lahko dobimo v naslednjih letih, da jih investiramo v zdravstvo." Potem se bo tudi potrebno odločiti, tako minister, kaj je boljše, ali "širiti UKC ali narediti regionalno bolnišnico, predvsem za južni del Slovenije, od koder prihaja zelo veliko ljudi. To bomo morali do jeseni sprejeti." Tej mreži bodo na ministrstvu prilagodili investicijski ciklus, "ki ga moramo samo še nadgraditi, ne pa zmanjšati, " pravi Bešič Loredan.

Med projekti, ki trenutno potekajo v UKC Ljubljana, je energetska sanacija glavne stavbe. Energetska sanacija je nujna, ocenjuje Gregor Norčič , strokovni koordinator sanacije in abdominalni kirurg. "Ta stavba je pozimi prehladna, poleti prevroča, skratka ne zadržuje niti mraza niti vročine zunaj. Posledično je sanacijo potrebno izvesti, da zagotovimo čim boljše bivanjske pogoje bolnikom, kakor tudi delovne pogoje zaposlenim. Stavba ne predstavlja pogojev dela in bivanja, kot si jih predstavljamo dandanes, niti doma, kaj šele v trenutku, ko smo bolni in moramo prebivati v bolnišnici."

UKC Ljubljana ima 1500 postelj, 7500 ambulantnih pregledov na dan, 10 tisoč ljudi vsak dan pride po zdravstveno storitev. In kako poteka sanacija tako pomembne stavbe? Norčič pravi, da gre za zelo zahteven in obsežen projekt. "Bolnišnica je v polnem delovanju in želimo, da bi ves čas te obnove opravljala svojo osnovno namembnost, to se pravi zdravljenje bolnikov na najvišjem strokovnem nivoju. Smo trčeni ob dejstvo, da je del bolnišnice zaradi obnove zaprt. Mi smo skupaj s tehnično stroko ocenili, da je ta faznost, ki smo jo zdaj predlagali in za katero smo zdaj naredili načrt, edini oziroma skrajen možen obseg renovacije, da lahko zagotavljamo nujno oskrbo naših bolnikov tudi v času obnove." Obnova se trenutno izvaja po četrtinkah, pri čemer je prva četrtinka razdeljena na dve fazi, z namenom, kot pravi Gregor Norčič, da v prvih dveh korakih bolnišnica, kakor tudi osebje in bolniki, ne doživijo prevelikega šoka.

Sanacijo ustavili in zamudili rok za črpanje evropskega denarja

Sprva je bilo predvideno, da bi polovico kliničnega centra zaprli in sanirali. Ker UKC niso pravočasno izpraznili, so zamudili rok za črpanje evropskih sredstev, ki so bila na voljo do konca tega leta. Posledično je bilo izgubljenih najmanj 12 milijonov evrov. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je na nujni seji Odbora za zdravstvo Državnega zbora, ki je bila sklicana na pobudo stranke NSi, pojasnil, da so bili prvotni načrti preveč ambiciozni, prenova bi lahko ogrozila varstvo pacientov in dostopnost do programa. "Brez žrtev ne bi šlo. Lahko bi zagotavljali 70-80 odstotkov programa, tega si nismo mogli privoščiti. Najbolj varno je tako, kot je sedaj, ker nam omogoča 100-odstotno izvajanje programa." Sanacijo so zato takrat ustavili in postavili nov načrt.